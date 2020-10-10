Fransa Açık finali nefes kesecek

Sezonun son grand slam tenis turnuvası Fransa Açık’ta (Roland Garros) yarın oynanacak tek erkekler finali büyük heyecana sahne olacak.

Başkent Paris’te düzenlenen turnuvanın finalinde, kariyerinde 12 Fransa Açık şampiyonluğu bulanan İspanyol tenisçi Rafael Nadal ile dünya 1 numarası Sırp raket Novak Djokovic karşı karşıya gelecek.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle eylül ayına ertelenen ve sınırlı sayıda seyircinin alındığı toprak kort turnuvasında, Rafael Nadal şampiyonluğa ulaşırsa tek erkeklerde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan İsviçreli Roger Federer ile zirveyi paylaşacak.

Kariyerinde 17 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic’in kupayı kaldırması halinde ise Sırp tenisçi, Federer ve Nadal’ın şampiyonluk sayılarına bir adım daha yaklaşacak.

Philippe-Chatrier kortunda yarın Nadal kariyerinin 28, Djokovic ise 27. grand slam finaline çıkacak.

Djokovic, rekorun peşinde

Formda bir sezon geçiren 33 yaşındaki Djokovic, yarın Nadal’ı yenmesi halinde açık dönemde bütün grand slam turnuvalarında en az ikişer kez şampiyonluğa ulaşan tek isim olacak. Tüm zamanlarda ise Roy Emerson ve Rod Laver, 4 grand slam turnuvasında da en az ikişer kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Melbourne-Paris dublesi

Sezona Avustralya Açık şampiyonluğuyla başlayan, ABD Açık’ta hakeme attığı top nedeniyle diskalifiye edilen Djokovic, kariyerinin ikinci Melbourne-Paris dublesi için korta çıkacak. Sırp sporcu, 2016 yılında da iki turnuvada şampiyonluğa uzanan isim olmuştu.

Djokovic’ten önce bunu en son 1992 yılında ABD’li Jim Courier başarmıştı.

100. galibiyet şampiyonluğu getirecek

Fransa’da kazandığı 12 grand slam şampiyonluğuyla turnuvanın tarihine adını altın harflerle yazdıran Nadal, finali kazanması halinde bu başarısını turnuvadaki 100. galibiyetiyle taçlandıracak. Turnuvada bugüne kadar sadece 2 mağlubiyeti bulunan 34 yaşındaki Nadal, grand slam turnuvalarında 100 galibiyet gören erkeklerde ikinci, toplamda ise beşinci isim olacak.

Erkeklerde Federer, Avustralya Açık ve Wimbledon’da 100 galibiyete ulaşan tek isim olurken, kadınlarda Serena Williams ve Chris Evert ABD Açık’ta, Martina Navratilova da Wimbledon’da 100 galibiyeti görmüştü.

Yaş almaları hızlarını kesmedi

Dünya klasmanının ilk iki sırasındaki Djokovic ve Nadal, 30 yaşından sonra 5’er kez grand slam şampiyonluğu kazanmayı başardı. Yarınki finalde kim şampiyonluğa ulaşırsa 30 yaşından sonra tek erkeklerde en fazla grand slam kazanan sporcu olacak.

Federer’in bu alanda 4 şampiyonluğu bulunuyor.

Djokovic 4, Nadal 1 kez kazandı

Koronavirüs salgınının etkilediği sezonda Djokovic 4, Nadal ise 1 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Sırp tenisçi, Avustralya Açık, Dubai, Cincinnati ve Roma’da kupa kaldırırken, Nadal’ın tek şampiyonluğu Acapulco’da geldi.

Djokovic bu sezon çıktığı 38 maçta sadece bir mağlubiyet alırken, Nadal ise 25 maçın 21’inden galibiyetle ayrıldı.

Djokovic’in Nadal’a üstünlüğü var

İki tenisçinin bugüne kadar karşılaştığı 55 maçta Djokovic 29, Nadal ise 26 kez korttan galibiyetle ayrıldı. Djokovic ve Nadal’ın grand slam turnuvalarındaki 15 randevusunda, İspanyol tenisçi 9 galibiyetle rakibine üstünlük kurdu.

Açık dönemde dünya 1 ve 2 numaralarının 48 kez karşı karşıya geldiği grand slam finallerinde ise 25 kez klasmanın 1 numarası kupanın sahibi oldu.

Nadal, iki finali de kaybetmedi

Djokovic ve Nadal, grand slam finallerindeki 8 maçta dörder kez şampiyonluğa ulaştı. İki raket, Roland Garros finalinde iki kez karşı karşıya gelirken, İspanyol sporcu 2012 ve 2014’teki finalleri 3-1 kazanmasını bildi. Fransa Açık’ta çıktığı 12 finali de kaybetmeyen Nadal, 4 kez karşılaştığı Federer’e de galibiyet şansı tanımamıştı.

Set vermeden 4. şampiyonluğu istiyor

Turnuvanın finaline kadar set vermeden gelen Nadal, finalde de aynı performansı sergilemesi halinde set kaybetmeden 4 şampiyonluk yaşayan ilk tenisçi olacak. Fransa Açık’ta 2008, 2010 ve 2017 yıllarında set vermeden şampiyon olan Nadal, 1976 Wimbledon, 1978 ve 1980 Roland Garros’ta aynı başarıyı yakalayan Bjorn Borg ile bu alanda rekoru paylaşıyor.

Djokovic’in set vermeden ulaştığı grand slam şampiyonluğu bulunmuyor.

ATP sıralaması değişmeyecek

Turnuvanın şampiyonu kim olursa olsun iki sporcunun da dünya klasmanındaki yeri değişmeyecek. Djokovic, kazanması halinde pazartesi günü açıklanacak ATP sıralamasında 12 bin 540 puanla, kaybetmesi durumunda ise 11 bin 740 puanla zirvedeki yerini koruyacak. Nadal, finaldeki her iki sonuçta da 9 bin 850 puanla ikinci sıradaki yerinde kalacak.

Şampiyona 1,6 milyon avro para ödülü

Fransa Açık’ta şampiyonluğa ulaşan sporcu, 1,6 milyon avro para ödülünün de sahibi olacak. Finalist ise 850 bin avro para ödülüyle Paris’ten ayrılacak.