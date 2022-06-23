Eintracht Frankfurt, Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz’ı özel yazılım programı sayesinde keşfetti.

Dünya çapında tarama

Alman kulübü bir önceki sezona kadar dünyanın farklı bölgelerinde 20’nin üzerinde scout ile oyuncu izliyordu. Ancak geçtiğimiz sezonla birlikte futbolcu takibinde yeni bir bilgisayar programı kullanılmaya başlandı ve scoutların sayısı düşürüldü. Frankfurt, belli algoritmalarını içeren programla istediği kriterlere uyan futbolcuları dünya çapında taramaya başladı.

Derinlemesine analiz

Alman ekibinin aradığı tüm kriterlere sahip oyuncuları tarayan programda futbolcunun mevkisi, yaşı, hangi ayağını etkili kullandığı gibi pek çok özellik tespit edildikten sonra video görüntülü analizi de içeren ikinci aşamaya geçiliyor. Futbolcuların kolay ve zor maçlarda nasıl oynadığı, hızlı rakipler karşısında nasıl performans gösterdiği, kontratak futbollu bir maç ile açık futbol oynanan karşılaşmadaki görüntüsü gibi farklı mücadeleler inceleniyor.

Glasner’in tercihi oldu

Futbolcuların kulübe bağlı scoutlarca statta izlenmesinin ardından, teknik direktörün de onayı alınarak transfer gerçekleştiriliyor. Beşiktaş ’ın 21 yaşındaki futbolcu Rıdvan Yılmaz da bu şekilde Alman ekibinin yolunu tuttu. Geçen sezon üçlü savunmalarla oynayan takımın teknik direktörü Glasner’in bu sezon dörtlüye geçme kararı da bu transferde etkili oldu. Dörtlü savunmanın solunda hücum yönü de bulunan bir beke ihtiyaç duyulması Rıdvan ismini öne çıkardı.

Düzenli ilk 11’de yer alacak

UEFA Avrupa Ligi’nde zafere ulaşarak, Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım hakkı elde eden Eintracht Frankfurt önümüzdeki sezon devler sahnesinde boy gösterecek. Geçtiğimiz sezon bir başka Türk oyuncu Ali Akman’ı transfer eden ancak ilk sezonunda genç forveti kiralık olarak NEC Nijmegen’e gönderen Alman ekibinin, Rıdvan Yılmaz içinse böyle bir tasarrufu bulunmuyor. Rıdvan’ın takımdaki ilk sezonunda direkt olarak kadroda düşünüldüğü, Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi maçlarında ilk 11’de oynatılmasının planlandığı öğrenildi. (Skorer)