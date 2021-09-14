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Son dakika! Frankfurt - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Eintracht Frankfurt'a konuk oluyor. Karşılaşmayı yönetecek hakem belli oldu. Temsilcimizin bu zorlu mücadelesini 39 yaşındaki İtalyan Maurizio Mariani yönetecek.

14 Eylül 2021, Salı 11:47 Son Güncelleme:
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Son dakika! Frankfurt - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin Frankfurt deplasmanındaki maçı 16 Eylül 2021 tarihinde saat 20.45'te oynanacak. Mücadele, Exxen platformundan canlı yayınlanacak. 

Karşılaşmayı yönetecek hakem belli oldu. Temsilcimizin bu zorlu mücadelesini 39 yaşındaki İtalyan Maurizio Mariani yönetecek. 


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