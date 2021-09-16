Frankfurt - Fenerbahçe maçından notlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Demir Grup Sivasspor maçının 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı. Pereira; Berisha yerine Valencia'ya, Zajc yerine Mert Hakan'a, Muhammed yerine Ferdi'ye, Tisserand yerine Serdar'a görev verdi. Sarı-lacivertli ekip Eintracht Frankfurt maçına şu 11'le çıktı:" Altay, Serdar, Kim Min Jae, Szalai, Mert Hakan, Gustavo, Samuel, Ferdi, Mesut Özil, Valencia, Rossi"

FERDİ KADIOĞLU 11'DE

Sarı-lacivertlilerde Süper Lig 'in 4'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçta sakatlığı sebebiyle görev alamayan Ferdi Kadıoğlu, 11'de yer aldı. Teknik direktör Pereira, sakatlıkları sona eren Pelkas ile Novak'a ise yedekler arasında yer verdi.

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 8 EKSİK

Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt maçına 5'i sakat 3'ü de UEFA listesinde yer almadığı için 8 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte; Miha Zajc, İrfan Can, Tisserand, Nazım ve Sosa sakatlıkları sebebiyle forma giyemezken, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'a görev alamadı.

TARAFTARLARDAN DESTEK

Fenerbahçe'yi Eintracht Frankfurt karşısında desteklemek isteyen taraftarlar Euro-Skulptur önünde toplanarak stada hareket etti. Deutsche Bank Park Stadı'nda kendilerine ayrılan yerleri dolduran taraftarlar, başta Mesut Özil olmak üzere sarı-lacivertli takıma yaptıkları tezahüratlarla destek oldular.

EINTRACHT FRANKFURT: FENERBAHÇE'Yİ VE BÜTÜN TARAFTARLARINI EVİMİZDE AĞIRLAMAKTAN ÇOK MEMNUNUZ

Eintracht Frankfurt Kulübü, mücadele öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Fenerbahçe taraftarları, 2021/22 UEFA Avrupa Ligi grup karşılaşmalarının ilki için Deutsche Bank Park'a hoş geldiniz. Fenerbahçe SK'yı ve bütün taraftarlarını evimizde ağırlamaktan çok memnunuz. Frankfurt içinde ve çevresinde yaşayan bütün Fenerbahçe taraftarları ve destekçilerine, hemşehrileri ile keyifli vakit geçirmelerini diliyoruz. Hep birlikte heyecanlı ve adil bir Avrupa akşamının keyfini çıkaralım."

EINTRACHT FRANKFURT YARDIMCI ANTRENÖRLE SAHADA

Eintracht Frankfurt'ta teknik direktör Oliver Glasner, Wolfsburg'u çalıştırdığı devre arasında oyuncularını sahaya geç çıkardığı için aldığı ceza sebebiyle Fenerbahçe maçında takımının başında yer alamadı. Oliver Glasner'in yerine yardımcısı Michael Angerschmid kulübede yer aldı. Öte yandan Alman temsilcisinde takım kaptanı Sebastian Rode sakatlığı sebebiyle yer alamadı.

Eintracht Frankfurt ise sahaya şu 11'le çıktı: "Trapp, Durm, Da Costa, N'Dicka, Hinteregger, Sow, Jakic, Borre, Kamada, Kostic, Lammers"