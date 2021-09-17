Frankfurt - Fenerbahçe maçında skandal karar!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda temsilcimiz Fenerbahçe , dün Frankfurt deplasmanına çıktı. Sarı lacivertliler Mesut Özil'in golüyle öne geçti, ardından ilk yarının sonlarına doğru kalesinde golü gördü. Maçın 90 dakikası tam 1-1 sonuçlanacak derken Pelkas ceza sahası içerisinde kaleci Kevin Trapp tarafından düşürüldü ve hakem Maurizio Mariani penaltı noktasını gösterdi.

90+1. dakikada topun başına Yunan futbolcu Pelkas geçti. 27 yaşındaki yıldız şutunu attı ancak Trapp topu çıkardı. Dönen topa hareketlenen Berisha topu filelere gönderdi ancak VAR'da incelenen pozisyon sonrasında Berisha'nın vuruştan önce ceza sahasına içerisine gitmesinden ötürü gol geçersiz sayıldı ve endirekt serbest vuruş verildi.

Hakem yorumcumuz Deniz Çoban, geçersiz sayılan gol ile ilgili skandal bir kararın verildiğini belirtti. Görüntülerde de anlaşılacağı üzere Fenerbahçe'de Pelkas penaltı atışı kullanırken ceza sahasına giren tek futbolcu Berisha değil. Frankfurt'ta Djibril Sow da penaltı atışı kullanılmadan önce ceza sahası içerisine girmiş. Bu durumda kurala göre hakemin penaltı atışını tekrar etmesi gerekiyor.

NOT: Görüntüler Exxen'den alınmıştır.

Penaltı kuralının detaylarını bu görselde bulabilirsiniz.

SKANDAL KARAR! (DENİZ ÇOBAN)

Dün akşam oynanan Fenerbahçe maçın son dakikalarında yaşananlar, Türkiye’de bir lig maçında yaşanmış olsa bugün kural hatası tartışmaları yaşanıyor olurdu.

Bu seviyede böyle bir maçta yapılan bu hatanın izahını ben bulamadım.

Maçın sonlarına doğru Fenerbahçe penaltı kazandı. Kazanılan penaltıyı Fenerbahçe adına Pelkas kullandı. Penaltıyı kaleci kurtardı, oyun alanına dönen topu Fenerbahçeli Berisha tamamlayarak gol yaptı.

Devreye VAR girdi ve atılan golü Fenerbahçeli Berisha’nın ceza sahasına erken girdiğini gerekçe göstererek iptal ettirdi.

Ceza sahasına ve ceza sahası yayına erken girenler sadece Fenerbahçeli oyuncular olsaydı, karar doğru diyebilirdim. Ancak Fenerbahçeli oyuncuyla birlikte ceza sahasına ve ceza sahası yayına erken giren Frankfurtlu oyuncular da var.

Kurala göre: “Bir penaltı vuruşunda ceza sahasına ve ceza sahası yayına her iki takımdan da vuruş yapılmadan giren oyuncular varsa, vuruşun gol olup olmadığına bakılmaksızın, penaltının tekrarı gerekir”

Dünkü maçın hakemleri ekip olarak büyük bir skandala imza attılar.