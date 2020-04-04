Frankfurt corona virüsü salgınından sonra sahaya indi

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt idmanlara başladı. Corona virüsü salgını ve takımda test sonucu pozitif çıkan bir oyuncunun ardından idmanlara ara veren Bundesliga ekibi dün başladığı çalışmalara bugün de devam etti.

Sosyal mesafe kuralının dikkat edildiği genellikle iki oyuncunun çalıştığı ve ikili mücadelelerin olmadığı çalışma öncesi kulübün soyunma odalarının da corona virüs salgınına uygun şekilde yeniden düzenlendiği bildirildi.

Hazırlıklar 30 Nisan'a göre

Corona virüs salgını nedeniyle askıya alınan Almanya Bundesliga 1 ve Bundesliga 2'de verilen ara, 30 Nisan'a kadar uzatılırken kararın alındığı toplantıda ligin Mayıs'ta seyircisiz olarak oynanması da gündeme gelmişti. Bundesliga'da Schalke 04 takımı da idmanlara başladığını bildirmişti.



