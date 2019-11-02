Frankfurt-Bayern Münih maç sonucu: 5-1

Almanya Bundesliga'nın 10. hafta mücadelesinde Frankfurt, Commerzbank-Arena'da Bayern Münih'i ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-1'lik farklı skorla kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bayern'de mücadelenin henüz 9. dakikasında kırmızı kart gören Boateng mağlubiyetin başrollerinden biri oldu. Oyun anlamında çok etkin olamayan Kovac'ın öğrencileri sahadan farklı bir skorla mağlup ayrıldı.

Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Kostic, 33. dakikada Sow, 49. dakikada Abraham, 61. dakikada Hinteregger ve 85. dakikada Paciencia kaydetti.

Bayern'in tek golü 37. dakikada golcü futbolcuy Lewandoeski'den geldi.

Alınan bu sonuçla Bayern Münih, 18 puanda kaldı ve zirve yarışında yara aldı. Frankfurt ise puanını 17'ye çıkarttı.