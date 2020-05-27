Frankfurt 35 şut çekti maçı kazanamadı

Bundesliga 28.hafta maçında Eintracht Frankfurt sahasında Freiburg ile 3-3 berabere kaldı ama adeta 'dünyaları' kaçırdı. Ev sahibi takımın maç boyunca baskılı oynadığı ve toplam 35 şut çekip 16 kez kaleyi bulduğu mücadele sonunda takımlar birer puanla ayrıldı. Teknik direktör Adi Hütter yönetimindeki Frankfurt, bu sezonun şut rekorunu kırdı ama galibiyeti yakalayamadı.











