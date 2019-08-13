Frank Lampard: “Kulüp için çok önemli bir maça çıkacağız”

Chelsea ile Liverpool arasında Beşiktaş Park’ta oynanacak olan UEFA Süper Kupa Finali öncesinde Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, basın toplantısında soruları yanıtladı. İlk olarak hafta sonunda Premier Lig’de Manchester United karşısında alınan 4-0’lık mağlubiyetle ilgili konuşan Lampard, “Yönetici ve oyuncular olarak yenilgilerden bir şeyler öğrenebiliriz. İlk 45 dakika kontrol bizdeydi ama bu durum bizim için açık bir ders oldu. İyi takımlara karşı defans hataları yaparsanız, bunların karşılığı yüksek oluyor. Sonuçtan bağımsız olarak oyunla ilgili olumlu konular da oldu. Aldığımız mağlubiyetin dışında iyi oyunlar da sergiledik. Daha fazla gol pozisyonu yakalamamız gerekirdi. Oradaki hataları tekrarlamamamız gerekiyor. Tüm iyi takımlara karşı bu hatalar kötü sonuçlar doğurabilir” dedi.

Yarın oynanacak maçta iyimser olduğunu ifade eden genç çalıştırıcı, “Yarınki maç için iyimserim çünkü oyuncularıma inanıyorum ve finale, hak ettiğimiz için yükseldiğimizi düşünüyorum. Yeni geldim ama gurur duyuyorum antrenör olarak. Liverpool’un da kalitesinin farkındayız. İyi oyuncuları var. Yarın bizim için çok önemli bir sınav. Oyuncularıma güveniyorum ve yarın çok iyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu kupanın anlamı büyük”

Süper Kupa’nın Chelsea için anlamının büyük olduğunu söyleyen Frank Lampard, “Maalesef daha önce Atletico Madrid’e karşı bir mağlubiyetimiz olmuştu, çok çok gerideydik. Bayern Münih’e karşı da kaybetmiştik. Şimdi aynı ülkeden 2 şampiyon arasında oynanacak bir maç olacak. Çok büyük bir anlamı var kulüp için. Benim için de Liverpool’a karşı kazanarak bu kupayı almak çok güzel bir başlangıç olur. Bu kupanın ehemmiyetinin farkındayız” dedi.

Takımdaki durumla ilgili de konuşan Lampard, “Kante yedekteydi ve maalesef bir sakatlığı olduğu için sezonun büyük bir kısmında oynayamamıştı. Bizim için çok önemli bir isim. Maç sırasında bir sakatlığı daha oldu ve yarınki maç için değerlendiriyoruz şu anda. Maçı kazanacak en iyi oyuncuları seçeceğim. Rekabet gücü yüksek bir takım sahaya çıkacak yarın. Bazı genç oyunculara da şans vermek gerekiyor. Genç oyuncuları oynatmaktan çekinmiyorum. Chelsea’nin stratejisi bu. Takım olarak da hazırlığımızı bu şekilde ortaya koyduk. Manchester United’a karşı da agresif bir tutum sergiledik ama maalesef istediğimizi alamadık. Şimdi Liverpool nasıl oynarsa, biz de oyun sırasında bir takım küçük değişiklikler yaparak sahada yer alabilir” açıklamasını yaptı.

“Biz her zaman çalışma düzenimize devam edeceğiz”

Chelsea’da antrenör olmanın monoton bir iş olmadığını sözlerine ekleyen Frank Lampard, “Geçen sezonda da böyle inişli çıkışlı bir görevim oldu. İdari görevlerin özelliği bu. Yarınki maç için hazırım ve herhangi bir korku duymuyorum. Böyle görevlerde her gün zorluklarla baş etmek ve önemli kararlar almak gerekiyor. Bundan sonraki dönem için de hazırlıklıyım ve bakalım bu iniş çıkışlar beni nereye götürecek” dedi.

Chelsea’de yaşanan değişimlerden de bahseden Lampard, “Bir takım idari kararlarda değişiklikler oldu. Benim için en önemli şey, disiplin ve etik kurallara uygun şekilde hareket etmek. Maçlara bu şekilde hazırlanabiliriz. Genç ya da deneyimsiz oyuncu olarak ayırmıyorum. Yarınki maç son finalimiz ya da son maçımız değil. Biz her zaman çalışma düzenimizle devam edeceğiz yolumuza. Tabii ki yarın kazanmak istiyoruz. Aramızdan ayrılan oyuncular var. Gerçekten de her sezona nasıl başlıyorsak, taze bir başlangıç yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

“Kadın hakemlerin olması çok güzel”

Takımda Kante’nin küçük bir sakatlığını olduğunu sözlerine ekleyen ve eksiklerle ilgili bilgi veren Lampard, “Kante’nin küçük bir sakatlığı var. Bununla ilgili olarak bu akşamki gelişmelere bağlı bir karar almam gerekiyor. Willian ve Antonio Rüdiger de farklı aşamadalar. Willian’ın belki sakatlığı geçti ama onu bu maça koymak belki bir risk doğuracaktır. Yarın yedek olacak ama durumuna bakacağız. Ridiger de kendisini iyi hissediyor ama sakatlığını atlatmak için bir aşaması daha kaldı. O da yedekler arasında olacak. Oyuncuları kendimle kıyaslamıyorum. Her oyuncu birbirinden farklı. Kendileriyle konuşuyorum, fiziksel olarak iyi durumda gördüğümde bunu kendilerine söylüyorum. Burada çok yetenekli oyuncular var” dedi.

Son olarak maçın hakemlerinin kadın olmasıyla ilgili konuşan Lampard, “Kadın hakemlerin olması güzel bir haber. Bu tarihi bir maç olacak. Bunun da bir parçası olmak çok güzel. Kadınlar da büyük mesafe kat ettiler. Bu yaz seyrettiğimiz Kadınlar Dünya Kupası’nda kadınların çok değerli işler yaptığını gördük. Kadın hakemler için yarınki maç tarihi olacaktır. Doğru yönde atılan doğru bir adım diyorum bu karara” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort / İSTANBUL (İHA)