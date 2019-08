Frank Lampard: Kulüp için çok büyük anlam ifade eden bir maç

“Oyuncularıma güveniyorum”

“Bu kupanın öneminin farkındayız”

“Rekabet gücü yüksek bir takım yarın sahaya çıkacak”

“Yarınki maç için hazırım ve herhangi bir korku duymuyorum”

“Yarınki maç son finalimiz ya da son maçımız değil”

“Kadın hakemlerin olması çok güzel”

Olgucan KALKAN, Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) - Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, Liverpool ile oynanacak olan UEFA Süper Kupa maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oyuncularına güvendiğini söyleyen Lampard, “Kulüp için çok büyük anlam ifade eden bir maça çıkacağız. Kupayı kazanmak istiyoruz. Bu durum benim için de iyi bir başlangıç olacak” dedi.

Chelsea ile Liverpool arasında Vodafone Park’ta oynanacak olan UEFA Süper Kupa maçı öncesinde Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, basın toplantısında soruları yanıtladı. Hafta sonu oynanan Manchester United maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Lampard, “Yönetici ve oyuncular olarak yenilgilerden bir şeyler öğrenebiliriz. İlk 45 dakika kontrol bizdeydi ama bu durum bizim için açık bir ders oldu. İyi takımlara karşı defans hataları yaparsanız, bunların karşılığı yüksek oluyor. Sonuçtan bağımsız olarak oyunla ilgili olumlu konular da vardı. Aldığımız mağlubiyetin dışında iyi oyunlar sergiledik. Daha fazla gol pozisyonu yakalamamız gerekirdi. Oradaki hataları tekrarlamamamız gerekiyor. Tüm iyi takımlara karşı bu hatalar kötü sonuçlar doğurabilir” şeklinde konuştu.

“OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM”

Yarın ki maç öncesinde olumlu düşüncelere sahip olduğunu belirten 41 yaşındaki teknik adam, “Oyuncularıma inanıyorum ve finale, hak ettiğimiz için yükseldiğimizi düşünüyorum. Yeni geldim ama antrenör olarak gurur duyuyorum. Liverpool’un da kalitesinin farkındayız. İyi oyuncuları var. Yarın bizim için çok önemli bir sınav. Oyuncularıma güveniyorum ve yarın çok iyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

“BU KUPANIN ÖNEMİNİN FARKINDAYIZ”

Süper Kupa’nın kulüp için çok büyük anlam ifade ettiğini vurgulayan İngiliz teknik adam, “Maalesef daha önce Atletico Madrid’e karşı bir mağlubiyetimiz olmuştu, çok çok gerideydik. Bayern Münih’e karşı da kaybetmiştik. Şimdi aynı ülkeden iki şampiyon arasında oynanacak bir maç olacak. Kulüp için çok büyük bir anlamı var. Benim için de Liverpool’a karşı galip gelerek bu kupayı kazanmak çok güzel bir başlangıç olur. Bu kupanın öneminin farkındayız” ifadelerini kullandı.

“REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TAKIM YARIN SAHAYA ÇIKACAK”

Takımdaki son durumla ilgili bilgiler veren Lampard, “Kante yedekteydi ve maalesef bir sakatlığı olduğu için sezonun büyük bir kısmında oynayamamıştı. Bizim için çok önemli bir isim. Maç sırasında bir sakatlığı daha oldu ve şu anda yarınki maç için değerlendiriyoruz. Maçı kazanacak en iyi oyuncuları seçeceğim. Rekabet gücü yüksek bir takım yarın sahaya çıkacak. Bazı genç oyunculara da şans vermek gerekiyor. Genç oyuncuları oynatmaktan çekinmiyorum. Chelsea’nin stratejisi bu. Takım olarak da hazırlığımızı bu şekilde yaptık. Manchester United’a karşı da agresif bir tutum sergiledik ama maalesef istediğimizi alamadık. Şimdi Liverpool nasıl oynarsa, biz de oyun sırasında bir takım küçük değişiklikler yaparak sahada yer alabiliriz” diye konuştu.

“YARINKİ MAÇ İÇİN HAZIRIM VE HERHANGİ BİR KORKU DUYMUYORUM”

Chelsea’da antrenör olmanın anlamı üzerine ise Frank Lampard, “Geçen sezonda da böyle inişli çıkışlı bir görevim oldu. İdari görevlerin özelliği bu. Yarınki maç için hazırım ve herhangi bir korku duymuyorum. Böyle görevlerde her gün zorluklarla baş etmek ve önemli kararlar almak gerekiyor. Bundan sonraki dönem için de hazırlıklıyım ve bakalım bu iniş çıkışlar beni nereye götürecek” ifadelerini kullandı.

“YARINKİ MAÇ SON FİNALİMİZ YA DA SON MAÇIMIZ DEĞİL”

Chelsea’de değişiklikler olduğunu vurgulayan 41 yaşındaki teknik adam, “Benim için en önemli şey, disiplin ve etik kurallara uygun şekilde hareket etmek. Maçlara bu şekilde hazırlanabiliriz. Genç ya da deneyimsiz oyuncu olarak ayırmıyorum. Yarınki maç son finalimiz ya da son maçımız değil. Biz her zaman çalışma düzenimizle devam edeceğiz. Tabii ki yarın kazanmak istiyoruz. Aramızdan ayrılan oyuncular var. Gerçekten de her sezona nasıl başlıyorsak, taze bir başlangıç yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

TAKIMDAKİ SAKATLARIN SON DURUMU

Takımda sakatlığı bulunan oyuncular hakkında bilgiler veren Lampard, “Kante’nin küçük bir sakatlığı var. Bununla ilgili olarak bu akşamki gelişmelere bağlı bir karar almam gerekiyor. Willian ve Antonio Rüdiger de farklı aşamadalar. Willian’ın belki sakatlığı geçti ama onu bu maça koymak belki bir risk doğuracaktır. Yarın yedek olacak ama durumuna bakacağız. Rudiger de kendisini iyi hissediyor ama sakatlığını atlatmak için bir aşaması daha kaldı. O da yedekler arasında olacak. Oyuncuları kendimle kıyaslamıyorum. Her oyuncu birbirinden farklı. Kendileriyle konuşuyorum, fiziksel olarak iyi durumda gördüğümde bunu kendilerine söylüyorum. Burada çok yetenekli oyuncular var” dedi.

“KADIN HAKEMLERİN OLMASI ÇOK GÜZEL”

Maçı yönetecek kadın hakemler hakkında düşüncelerini paylaşan Frank Lampard, “Kadın hakemlerin olması güzel bir haber. Bu tarihi bir maç olacak. Bunun da bir parçası olmak çok güzel. Kadınlar da büyük mesafe kat ettiler. Bu yaz seyrettiğimiz Kadınlar Dünya Kupası’nda kadınların çok değerli işler yaptığını gördük. Kadın hakemler için yarınki maç tarihi olacaktır. Bu karar, doğru yönde atılan doğru bir adım” ifadeleri ile sözlerini tamamladı.

(FOTOĞRAFLI)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Frank Lampard’ın açıklamaları