Frank Lampard Fenerbahçeli Osayi-Samuel’in peşinde

Everton Menaceri Frank Lampard’ın yeni sezon için Brigeht Osayi-Samuel’in peşinde olduğu öğrenildi. İngiliz ekibi, Premier Lig’de kalma savaşı veriyor. Bitime 2 hafta kala Mavi-Beyazlılar, bir maç eksiğiyle ateş hattının 2 puan üzerinde yer alıyor.

Everton’ın ligde kalmayı başarması halinde Samuel için teklif yapacağı belirtildi. Sağ bekte görev yapan ve takımın kaptanı olan Coleman’ın (33) yaşlanması nedeniyle buraya takviye yapmayı planlayan Everton’ın bir süredir takip ettiği 24 yaşındaki oyuncuyu ilk hedef olarak belirlediği öne sürüldü.