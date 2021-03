A Milli Takımımız 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Hollanda Teknik Direktörü Frank de Boer, maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

Frank de Boer, "Wout Weghorst birlikte iyi işler yaptık. Bir karar verdik ve Wout Weghorst şu an aramızda değil. En zor kararımdı. Koronavirüse ilgili her ülke sorun yaşıyor. Pek fazla antrenman yapamıyorsunuz, analizlerle bir karar vermek zorundasınız. Türkiye iyi oyunculardan oluşan bir ülke. Türkiye'de şu an iyi oyuncular var. Özellikle Hakan Çalhanoğlu'ndan bahsedebiliriz. Onun dışında da çok iyi oyuncuları var. Türkiye'de 6 ay oynadım, orada harika taraftarlar gördüm. Türkiye'nin şu an taraftarsız oynayacak olması, onlar için dezavantaj olabilir. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük kulüplerin muhteşem kitleleri var" açıklamasında bulundu.