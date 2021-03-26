Ronald Koeman’ın, İspanyol devi Barcelona’nın başına geçmesinin ardından Hollanda’nın teknik direktörlük koltuğuna Frank de Boer getirilmişti. De Boer, Türkiye karşısında alınan ağır mağlubiyet sonrası eleştiri oklarının hedefi oldu. De Boer’un şu ana kadar beklentilerin çok uzağında kaldığı ifade edildi. Tecrübeli hocayla EURO 2020’ye gitmenin de çok riskli olduğu belirtilen Hollanda kamuoyunda, De Boer ile 2022 Dünya Kupası finallerine ulaşmanın da sıkıntılı olacağı yönündeki sesler iyice yükselmeye başladı. Milli Takım’ın başında çıktığı 7 maçta sadece 2 galibiyet alabilen tecrübeli hocanın yerine, Bayer Leverkusen’deki görevine son verilen Peter Bosz’un getirilmesi gerektiği görüşü hakim.