Bundesliga devi Bayern Münih'te 12 sezon boyunca forma giyen Franck Ribery, geçtiğimiz sezonun sonunda Bavyera ekibindeki macerasını sonlandırmış ve boşa çıkmıştı. Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen 36 yaşındaki Fransız sol kanat oyuncusunun geleceğiyle ilgili menajeri Jean-Pierre Berne'den ise gündem yaratan bir açıklama geldi.

Rus televizyonu Sport24'e konuşan Berne, oyuncusu için Lokomotiv Moskova ile görüştüklerini doğrularken "Lokomotiv, Ribery'i gerçekten istiyor. Şu ana kadar reddedilmiş bir teklif yok ve görüşmeler sürüyor. Ancak Ribery'nin Rusya'ya gitmesi çok zor olacak. Zira onun için ailesi her şeyden önce geliyor. Yine de bu konuda son sözü kendisi söyleyecek." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler