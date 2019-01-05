Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Franck Ribery, Nusret'in Dubai'deki lokantasına gitmiş ve burada altın kaplamalı antrikot yerken görüntülenmişti.

Fransız futbolcunun 1000 sterlin değerinde olduğu söylenen bu ziyafeti, sosyal medyada bazı kesimlerin büyük tepkisini çekmiş ve Ribery'nin parasıyla daha hayırlı işler yapması gerektiği ifade edilmişti.

35 yaşındaki yıldız ismin bu eleştirilere verdiği yanıt ise son derece sert oldu. Sosyal medyadan küfür ve hakaret dolu bir mesaj yayımlayan Ribery, şu ifadeleri kullandı:

"2019 yılında her şeyi doğrudan söyleyelim. İşe kıskanç, kudurmuş ve yırtık bir prezervatiften doğmuş olanlarla başlayalım. Annelerinizi, büyükannelerinizi ve hatta tüm soyağacınızı s....im.

Size bir borcum yok. Benim başarım, her şeyden önce Tanrı, ben ve bana her zaman güvenen yakınlarım sayesindedir. Diğerleri ise benim için çorabımdaki çakıl taşlarından daha fazlası değil.

Bana ve davranışlarıma (son olarak yediğim etin ücreti) karşı her zaman negatif eleştirilerde bulunan sözde gazetecilere ise şunu söylemek isterim: Bağış yaptığım zaman (Çünkü bana çok kazanırsam bağışlamam gerektiği öğretildi.) neden hiçbir büyük medya organı bunu yayınlamıyor?

Hayır, siz sadece ailemle geçirdiğim tatilleri konuşmayı tercih ediyorsunuz. Yaptıklarımı, davranışlarımı ve yediklerimi sorguluyorsunuz. Ah evet, siz, bu tip boş işler için varsınız."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler