Franck Ribery transferinde flaş gelişme!

Kiralık sözleşmesi sona eren Henry Onyekuru'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşılık sol kanat transferi için hummalı bir çalışma içinde olan Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerden biri de eski yıldızlarından Franck Ribery'di. 12 sezon boyunca top koşturduğu Bayern Münih'ten ayrılan Fransız yıldızla ilgili olarak Alman basınından flaş bir iddia geldi.

Ülkede yayım yapan Kicker dergisi, Premier Lig'in yeni ekiplerinden Sheffield United'ın bonservisi elinde olan 36 yaşındaki oyuncu için girişimlerde bulunduğunu yazdı. Haberde bununla birlikte Ribery'nin Avrupa'nın üst düzey takımlarından birinde oynamak istediği ve bu nedenle transferin zor göründüğü belirtildi. Katar'dan da teklif aldığı öne sürülen Cim Bom'un eski yıldızının yeni rotasının neresi olacağı ise büyük merak konusu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler