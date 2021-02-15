Türkiye'de forma giymiş ve daha sonra efsaneleşmiş olan futbolcular bulunmaktadır. Franck Ribery Süper Lig'de Galatasaray 'da oynamış ve göstermiş olduğu performans ile adından sıkça söz ettirmiştir. Franck Ribery Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Avrupa'nın en iyi kulüplerinde forma giymiş ve yeteneği ile ön plana çıkmayı başarmıştır. Franck Ribery orta saha mevkisinde forma giyen dünyanın en iyi kanat oyuncularından birisi olarak gösterilmektedir. Franck Ribery 1.70 metre boyunda oldukça hızlı ve çalım yeteneği driplingleri ile meşhur bir futbolcudur. Futbolcunun tam adı ise Franck Pierre Ribery olup, Avrupa'nın en iyi kulüplerinde forma giymiştir. Bir dönem ülkemizde de oynamış olan Franck Ribery Süper Lig kariyeri boyunca 1 golü bulunmaktadır.

Franck Ribery nereli?

Franck Ribery Fransa'da doğmuştur. Aslen Fransız asıllı bir futbolcudur.

Franck Ribery kaç yaşında?

Franck Ribery 1983 doğumlu olup 38 yaşındadır.

Galatasaray'da hangi takımdan geldi?

Fransa'nın takımlarından olan Metz kulübünden Galatasaray'a gelmiştir.

2021'de hangi takımda oynuyor?

2021 yılı itibari ile İtalyan takımlarından olan Fiorentina'nın sözleşmeli futbolcusudur. Fiorentina'da forma giymektedir.

Franck Ribery'nin maaşı ne kadar?

Fiorentina'dan yıllık aldığı ücret bonuslar ile birlikte 5 milyon Euro’dur.

Franck Ribery kimdir?

Franck Ribery Fransa'nın Boulougne Sur Mer şehrinde dünyaya gelmiştir. Müslüman bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Franck Ribery henüz 6 yaşında iken futbola başlamıştır. Doğduğu şehirde ki olan tek kulüp Conti Boulogne kulübü ile altyapıya başlayan ve yetişkin çağına kadar burada altyapı kariyerine devam eden Franck Ribery'i hocalarının dikkatini çekmeyi başarmıştır. 1996 yılına kadar Conti Boulogne takımı ile altyapıya devam etmiş ve Fransa'nın en iyi kulüplerinden olan Lille kulübü ile 1996 yılında anlaşarak daha iyi altyapı şartlarının olduğu bir kulübe başlamıştır.

Franck Ribery Lille altyapısı ile 3 sene forma giymiş ve yine doğduğu şehir olan Bolulogne takımında altyapıya devam etmiştir. Burada da 1 sene altyapı kariyerini sürdürerek 2000 yılında Boulone takımı ile profesyonel sözleşme imzalamıştır. Franck Ribery 2002 yılına kadar doğduğu şehrin takımı ile 28 maçta 6 gol atmıştır. Daha sonra ise bir diğer Fransa takımı olan Ales kulübü ile 2002 yılında transfer olmuştur. 2003 yılına kadar Ales takımının formasını giyen Franck Ribery 19 maça çıkmış ve 1 gol atmıştır. Franck Ribery daha sonra Stade Brestois adlı Fransa alt liglerinde yer alan takım ile maçlara çıkmıştır. Stade Brestois takımı ile 1 sene oynamış ve 35 maçta 3 gol atmıştır.

Franck Ribery 2004 yılında ise Fransa'nın en köklü kulüplerinden olan Metz kulübü ile masaya oturmuş ve kulübün teklifini kabul etmiştir. Metz kulübü ile de yalnızca 1 sezon oynamış ve 20 resmi maçta forma giyerek 1 gol atmıştır. Franck Ribery'nin ilk yurt dışı deneyimi ise Galatasaray ile olmuştur. 2005 yılında Galatasaray'ın teklifini kabul eden Franck Ribery'nin böylece süper lig macerası başlamış oldu. Franck Ribery Galatasaray ile yalnızca yarım sezon oynamış ve 14 maçta Fenerbahçe karşısında 1 gol atmıştır. Galatasaray'a 2.5 milyon euro bedelle transfer olan Franck Ribery talihsiz bir olay neticesinde Galatasaray'dan ayrılmak zorunda kalmıştır.

Franck Ribery'nin bundan sonra ki durağı ise Fransa'nın en büyük takımlarından olan Marsilya kulübü olmuştur. Marsilya kulübü ile 2005 - 2007 yılları arasında forma giymiş 60 maçta 11 gol atmıştır. 2007 yılında ise Avrupa'nın en büyük kulüplerinden olan Bayern Münih formasını giymiştir. Bayern Münih'e transfer olduktan sonra kariyerinin en zirve sezonlarını bu takımda yaşamıştır. 2019 yılına kadar tam 12 sene Bayern Münih forması giymiştir. Bayern Münih ile 273 maça çıkmış ve 86 gol atarak kulüp tarihinin en iyi futbolcularından birisi olmuştur. 2019 yılında ise Fiorentina kulübüne transfer olmuştur. Kariyeri boyunca 500'e yakın resmi maçta görev almıştır.

Franck Ribery'nin Milli Takım Kariyeri

Fransa milli takımını 2006 - 2014 yılları arasında giyen Franck Ribery milli takım ile 81 maça çıkmış ve 16 gol atmıştır.