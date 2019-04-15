2007 yılından bu yana formasını giydiği Bayern Münih'ten sezon sonunda ayrılacağı resmen açıklanan Franck Ribery hakkında Alman basınından gündem yaratan bir transfer iddiası geldi. Ülkede yayım yapan Kicker dergisi, bugün okuyucularıyla paylaştığı haberde yıldız ismin yeni adresini duyurdu.

Haberde bir dönem Galatasaray'da da top koşturan 36 yaşındaki futbolcunun Barcelona efsanesi Xavi'nin de formasını giydiği Katar kulübü Al-Sadd Sport Club'a gideceği öne sürüldü. Öte yandan Avustralya ligi ekiplerinden Western Sydney Wanderers'ın teknik direktörü Markus Babbel de daha önce verdiği bir demeçte Ribery'e transfer teklifinde bulunduklarını açıklamıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler