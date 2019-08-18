Franck Ribery ile ilgili flaş transfer iddiası!

Bundesliga devi Bayern Münih'teki 12 yıllık macerasının sonuna gelen ve kendisine henüz kulüp bulamayan Fransız futbolcu Franck Ribery hakkındaki transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen 36 yaşındaki sol kanat oyuncusunun şimdi de Premier Lig'e gidebileceği öne sürüldü.

90 Min adlı internet sitesinin İngiltere edisyonu, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde yıldız ismin menajerler aracılığıyla milli futbolcu Cenk Tosun'un da top koşturduğu Everton'a önerildiğini yazdı. Ribery'nin menajerliğini yapan Jean-Pierre Berne, oyuncusuyla ilgili yaptığı son açıklamada Lokomotiv Moskova ile görüştüklerini ancak transferin ailevi sebeplerden ötürü zor göründüğünü söylemişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler