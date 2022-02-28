Franck Ribery hastaneye kaldırıldı!

İtalya Serie A takımlarından Salernitana'da forma giyen Franck Ribery trafik kazası geçirdi. Yıldız futbolcu kafa travması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, kaza Salerno'ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Capaccio-Paestum kasabasında meydana geldi. Ribery'nin aracıyla trafik ışığına çarptığı belirtildi.

Serie A kulübü yaptığı basın açıklamasında aracı Ribery'nin kullanmadığını belirtirken, 38 yaşındaki futbolcunun önlem olarak birkaç gün hastanede kalacağını açıkladı.

Ribery bu sezon ligde 17 maçta sahaya çıktı, 2 asist yaptı. (NTV Spor)