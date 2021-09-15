Francisco Montero: Dortmund gibi takımlar hata yapınca affetmiyorlar

Beşiktaş , UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında sahasında Borussia Dortmund'a 2-1 kaybetti. Temsilcimizin tek golünü atan ve bu sezon ilk kez Beşiktaş formasını giyen İspanyol stoper, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Maçın başında oyunu domine ettiklerini vurgulayan Montero, yaptıkları 2 hata sonrası goller yediklerini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

'Dortmund gibi takımlar hata yapınca affetmiyorlar'

''Maça iyi başladık ve ilk 20-25 dakika oyunu kontrol ettik. 2 hata yaptık. Dortmund gibi iyi oyunculara sahip takıma karşı hata yapınca affetmiyorlar. Sonrasında golü bulduk ancak maalesef puan alamadık.''

'Kendi işimi yapmaya çalışıyorum'

''Sessiz sakin bir şekilde çalışmalarıma devam ediyorum. Kendi işimi yapmaya çalışıyorum sadece. İyi bir takımımız, iyi bir hocamız var. Gruptan çıkmak istiyoruz. Bunun için maçları kazanmamız şart. Bu gruptan çıkma kapasitemiz var.''







