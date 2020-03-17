Francisco Garcia, corona virüsten hayatını kaybetti

İspanya'nın Malaga kentindeki takımlardan Atletico Portada Alta'nın alt yaş grubunda antrenörlük yapan Francisco Garcia'nın, geçtiğimiz pazar günü öğleden sonra hayata gözlerini yumduğu öğrenildi. Henüz 21 yaşında olan ve daha önce lösemi teşhisi konulan genç teknik adamın birkaç gün önce yapılan corona virüsü testinin de pozitif çıktığı bildirildi.

'Huzur içinde yat...'

Böylece corona virüsü bağlantılı olarak futbol dünyasındaki ilk ölüm de ne yazık ki gerçekleşti. Kulübün Twitter hesabından da konuyla ilgili acılı bir taziye mesajı yayınlandı.

Yapılan açıklamada, "Hayatını kaybeden antrenörümüz Francisco Garcia'nın ailesine ve arkadaşlarına en derin üzüntülerimizi sunuyoruz. Şimdi sensiz ne yapacağız Francis? Ligin geri kalan kısmında nasıl mücadele edeceğiz? Nasıl olacağını bilmiyoruz ama her ne yapacaksak senin için yapacağız. Huzur içinde yat. Seni hiçbir zaman unutmayacağız" ifadeleri yer aldı.

Hatırlanacağı gibi önceki gün La Liga ekibi Valencia'da futbolculardan Garay, Mangala ve Gaya'nın yanı sıra 2 antrenörün testinin pozitif çıktığı ve durumlarının iyi olduğu belirtilmişti.