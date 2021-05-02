Francis Amuzu kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkiide oynuyor?

Fenerbahçe , gelecek sezonun transfer planlamasını şimdiden gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda sarı lacivertliler, listesinde yer alan Fransic Amuzu için çalışmalarına başladı. Kanarya genç futbolcuyu kadrosuna katmak için Belçika kulübü Anderlecht'in kapısını çaldı. Peki Fransic Amuzu kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkiide oynuyor? İşte detaylar...

Fransic Amuzu'nun tam adı Fransic Apelete Amuzu olarak geçmektedir. Babası eski futbolcu olan Theophilus Amuzu da Gana'dan çıkarak Belçika takımlarında forma giymiş bir orta saha oyuncusu...

Gana'nın Accra kentinde 23 Ağustos 1999 yılında dünyaya gelen Fransic Apelete Amuzu, 1,70 boyunda... Sol kanat, sağ kanat ve forvet mevkiisinde de görev yapan Amuzu, sağ ayaklı bir futbolcu... 21 yaşındaki genç yıldız Anderlecht U17 takımından A takıma kadar yükselmiş bir futbolcudur.

2017-2018 sezonundan Belçika ekibinin A Takımı kadrosuna giren Amuzu, takımının en çok tercih edilen oyuncuları arasında yer alıyor.

Amuzu, bu sezon 33 maçta görev alırken 2 gol 5 asistlik performans sergiledi. Genç yıldız ayrıca Belçika U19 ve U21 takımlarında da görev aldı. U19'da çıktığı 7 maçta 2 gol, U21 ile çıktığı 14 maçta 2 gol atan Amuzu'nun piyasa değeri transfermarkt'a göre 3,8 milyon euro olarak görülmektedir.