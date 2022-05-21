İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın efsane futbolcusu Francesco Totti, Hollanda ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen Milli futbolcu Orkun Kökçü hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sky Italia'ya konuşan Totti, Avrupa Konsferans Ligi Finali'nde Feyenoord ile oynayacakları maç öncesi kendisine yöneltilen, 'Orkun Kökçü nasıl bir yetenek, onu İtalya'ya getirmek ister miydin?' sorusuna, şu cevabı verdi: "Onu Roma'ya getirmek istedim, ama o kadar istekli değildiler. O önemli bir oyuncu, umarım Roma'ya karşı tanıdığım oyuncu olmaz. Gelişecek bir oyuncu ve onu büyük Avrupa takımlarında göreceğiz."

Dybala sözleri

Totti, Dybala'nın gözyaşları ile Juventus'a veda etmesi ve Arjantinli yıldızı Roma'ya getirmeye çalışacağına yönelik sözler de söyledi: "Gösterdiği şey Torino'da kalmak istediğinin kanıtıydı. Elbette doğru anlaşmayı bulamadılar. Şimdi bakalım onu Roma'ya getirebilecek miyiz. Pazartesi buluşuyoruz ve ona çok şey anlatacağım…"







