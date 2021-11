İtalya Serie A'da oynadığı son 5 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen Roma'da eleştirilerin hedefinde teknik direktör Jose Mourinho bulunuyor. Ancak eleştirilerin aksine İtalyan ekibinin efsane futbolcusu Francesco Totti, Portekizli teknik adama olan güvenini dile getirdi.

Sky Sport Italia'ya konuşan Totti, Mourinho'ya güvendiğini dile getirerek, "Bence, sorun olarak Mourinho'dan bahsediyorsak, o zaman her şeyi yanlış anlıyoruz. Roma'da sorun o değil. Serie A'daki tüm teknik direktörleri bir araya getirseniz bile Mourinho kadar kupa kazanamadılar. Roma ona güvenmeli, o harika bir koç, motive edici, her yönden bir teknik direktör. Takımla nasıl başa çıkacağını, ne söyleyeceğini ve yapacağını biliyor. Her zaman böyle bir karakter üzerine bahse girerim" ifadelerinde bulundu.