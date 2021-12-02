Avrupa Ligi'ne veda eden, Süper Lig'de Trabzonspor 'un 14 puan gerisinde kalan Fenerbahçe 'de Vitor Pereira kredisini tüketti, Portekizli teknik adamın geleceği merak konusu oldu. Fenerbahçe'ye yakın kaynaklar, Pereira ile yolların ayıracağını vurgularken gündeme Francesco Farioli geldi. Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın "Francesco Farioli için Fenerbahçe'den tarafımız gelen sözlü ya da yazılı bir teklif yok. Farioli'ye teklif gelirse engel olmam" açıklaması da İtalyan teknik adamın Sarı Lacivertli ekibe yakın olduğu şeklinde yorumlandı.

Bu son dakika gelişmesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar, Francesco Farioli kimdir, kaç yaşında ve pro lisansı var mı? Francesco Farioli nereli ve hangi takımları çalıştırdı? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı.

Francesco Farioli kimdir, kaç yaşında? Francesco Farioli nereli ve hangi takımları çalıştırdı?

Francesco Farioli, 10 Nisan 1989 yılında İtalya'nın Floransa şehrinde dünyaya geldi. Yeteri kadar iyi olmadığı için 21 yaşında futbolculuk kariyerine nokta koyan Farioli, 2009’da Coperta Akademisi’nde kaleci antrenörü olarak hocalığa adım attı. Gelen teklif üzerine 25 yaşında ülkesinden ayrılıp, Katar U17 Milli Takım’na gitti. 27 yaşında kendisini İtalya’nın en büyük ligi Serie A’da buldu. Serie A’nın en genç kaleci hocası olmakla birlikte rakip analizleri üzerine çalışan, taktik bilgisi ve rakibe hızlı pres konusundaki uzmanlıkları hemen fark ediliyordu.

De Zerbi ayrılmasına bozuldu

2020/21 sezonunun başında ismini ilk kez duyduğumuz İtalyan teknik adam, Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın ekibine katıldı. Çağdaş Atan’ın yardımcısı olmadan önce Benevento ve Sassuolo’da De Zerbi’nin teknik ekibindeydi. Hatta şu sıralar Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in' çalıştıran De Zerbi ondan o kadar memnundu ki, İtalyan basınına göre Farioli'nin ayrılmasına biraz bozulmuştu. Akdeniz ekibinin gösterişli futbolunda ikinci adam olarak büyük katkılar sağladı, sadece 7-8 ay içerisinde Alanya’daki katkılarının karşılığını 31 yaşında Karagümrük’ün başına geçerek aldı.

5 kitabı olması gözlerden kaçmıyor

32 yaşındaki hocaya yakın kaynaklar; Farioli'nin gerçek anlamda futbolla yatıp kalkan ve bu oyun üzerine kendi fikirleri olan biri olduğu yönünde görüş bildiriyor. Maçları çılgınca detaylı analiz ettiği, takım ve oyunculardan nasıl daha maksimum verim alınır üzerine çok kafa yorduğu gelen haberler arasında. Başarılı antrenörün futbolla ilgili 5 kitabı olması da gözlerden kaçmıyor. Floransa Üniversitesi’nde Felsefe okudu. Daha birkaç ay öncesine kadar da Barcelona’nın antrenör gelişim kursunda sunum yapması için La Masia tarafından davet edilmişti.

Topa sahip olmak ve rakibi baskı altına almak

Bir antrenör olarak futbolu sevmesini sağlayan isimlerin; Pep Guardiola, Marcelo Bielsa, De Zerbi, Gasperini olduğu aktarılıyor... İstatistiklere değer veriyor; özellikle topa sahip olma ve pas yüzdesi/sayısı... Karagümrük’ün pas sayısının inanılmaz derecede arttığına hep birlikte şahit oluyoruz. İtalyan hoca, topa sahip olmak, rakibi baskı altına almak ve kaybedecekse de -hücum oynayarak- bu şekilde kaybetmeyi tercih ediyor.

'Oynadığımız gibi yaşar, yaşadığımız gibi oynarız'

Floransa Üniversitesi’nde Felsefe okudu ve tezinin konusu, “Oyunun felsefesi: futbolun estetiği ve kalecinin rolü” üzerineydi. Lisans tezinden bir alıntısı özetle şu şekilde; “Futbol, bir yaşam metaforudur... Oynadığımız gibi yaşar, yaşadığımız gibi oynarız. Sahada yaptığımız her şey bir zihniyetten, süreçteki derin bir öz güven ve sahanın içinde ve dışında her şeyi verme arzusundan geliyor.”

Francesco Farioli'nin pro lisansı var mı?

Karagümrük'ün başında toplam 25 resmi maça çıkan 32 yaşındaki teknik direktör, 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyetle maç başına 1.64 puan ortalaması yakaladı. Alanyaspor’a gelmeden önce kaleci antrenörü olan ancak teknik ve taktik konularında da uzman olan Farioli'nin UEFA B lisansı bulunuyor. Farioli, Fenerbahçe'ye imza atması halinde takımın başında çıkabilecek ancak maç önü ve maç sonu röportajlarına katılamayacak. Aynı zamanda İtalyan teknik adamın ekibinde UEFA Pro-Lisans sahibi bir teknik direktörün de yer alması gerekiyor.

Newcastle United'la adı geçti

Suudi Arabistan merkezli bir yatırım fonuna devredilen ve futbol tarihinin en zengin takımı olan Newcastle United'ın Steve Bruce'ın gönderilmesi sonrası Farioli'nin ismi İngiliz ekibiyle anılmıştı. The Athletic'te genç teknik adamın oynattığı futbolla ilgili bilgiler yer alırken; Süper Lig'de Alanyaspor 'da yardımcı antrenörlük görevi yapan Farioli'nin Karagümrük'ün başına geçişiyle oyun felsefesini sahaya yansıttığı vurgulandı. Ayrıca yazıda 32 yaşındaki Farioli'nin İstanbul'un semt takımına modern bir kimlik kazandırdığı ifade edildi.