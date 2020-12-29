Teknik heyetin beklentilerini bir türlü karşılamayan, devamında da kadro dışı bırakılan genç kanat oyuncusunun Katar ve İngiltere 2.Ligi’nden taliplerinin olduğu öğrenildi. Şehirden ayrılan Diabate konusunda Süper Lig’den bazı takımların da devrede olduğu öne sürülürken, Trabzonspor kulübü ise izinsiz giden Diabate için cezai işlem başlatacak.