Fousseni Diabate kimdir?

Trabzonspor , daha önce Sivasspor 'da kiralık olarak forma giydiği Leicester forması giyen sağ kanat oyuncusu Diabate ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Peki Diabate, futbolculuk kariyerinde hangi takımlarda oynadı, kaç gol attı ve kaç asist yaptı? İşte detaylar...

Fousseni Diabate, profesyonel kariyerine Fransız ekibi Stade Reims altyapısında başladı. Daha sonra Guingamp B takımına transfer olan 24 yaşındaki futbolcu burada 2 sene geçirdikten sonra Ajaccio'nunb yolunun tuttu.

Ajaccio'da iyi bir performans sergileyerek İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Leicester City'nin gözüne girdi. Ocak 2018'de 2 milyon euro bonservis bedeliyle İngiltere'nin yolunu tutan Malili futbolcu, 2019'un devre arasında Sivasspor'a kiralandı. 6 ay Türkiye'de oynayan sağ kanat oyuncusu geçen sezonu yine Fransa'da geçirdi. Amiens'te kiralık olarak sezonu geçiren 1.75 boyundaki sol ayaklı futbolcu Trabzonspor'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Piyasa değeri 2.2 milyon euro olan Fousseni Diabate'nin Leicester City'deki sözleşmesi 2022 yılında sona eriyordu.

24 yaşındaki sağ kanat, kariyeri boyunca çıktığı 91 maçta 9 gol atarken, 8 de asist yaptı. Genç futbolcu bu zamana kadar hiç kırmızı kart görmedi.