Foto muhabiri Rahman Sağıroğlu, Beşiktaş Kulübü'ne veda etti. Tecrübeli isim, Siyah Beyazlı ekibin futbol takımındaki görevinden ayrıldığını kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu ve şu ifadeleri kullandı:

''15 yıldır çalışmaktan onur duyduğum, şampiyonluklar yaşadığım, acı tatlı anıları paylaştığım, başkanlar, yöneticiler, teknik direktörler ve futbolcuların anılarını fotoğraflarla yaşatmaya, tarihe aktarmaya çalıştığım Beşiktaş futbol takımındaki görevimden bugün itibariyle ayrılıyorum. Nice şampiyonluklar ve başarılar yaşamamız dileğiyle.''