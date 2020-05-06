Forza Street, iOS ve Android’e geldi!

App Store, Google Play Store ve Galaxy Store’dan indirilebilen oyun, diğer rakipleri kıyasladığımızda çok yüksek grafik kalitesine sahip değil. Ancak, gayet tatminkar grafikler sunduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca arabaları yükseltme şansı sunması, hızlı bir dakikalık yarışlar ve diğer çok oyunculu modlar dikkat çekiyor.

Forza Street iOS ve Android cihazlara geldi

Xbox Live ile giriş yapanlar 1000G başarımını doğrudan açarken, Windows sürümü ile senkronize bir şekilde çalışıyor. Yani, Windows sürümünde elde ettiğiniz başarımlar oyunun mobil versiyonuna sorunsuz bir şekilde aktarılıyor.

Bunun yanı sıra ilk 30 gün içerisinde oyuna giriş yapanlar, 2017 Ford GT’ye ücretsiz sahip olabiliyor. Bunun dışında Samsung Galaxy Store’dan oyunu indiren herkes bir Ford Mustang GT, Galaxy S20 kullananlar ise Chevrolet Corvette C6 alıyor. (ShiftDelete)