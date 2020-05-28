Acun Ilıcalı'nın yatırım yapmayı planladığı Fortuna Sittard'ın CEO'su Ivo Pfennings, gündemdeki konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Voetval International'e konuşan yönetici, "Hala en uygun şartları arıyorlar. Bu, bir devralma olmayacak" ifadelerini kullandı.

Corona virüs öncesinde bir anlaşma sağlandığını ve Survivor nedeniyle Acun Ilıcalı ile son noktada bir görüşme gerçekleşmediğini aktaran Pfennings, "Hava sahası açılır açılmaz Acun Ilıcalı ve Işıtan Gün, tekrar değerlendirmek adına Türkiye'de bir araya gelecekler. Haziran başı gibi planlanıyor" dedi.

Büyümek istiyorlarsa desteğe ihtiyaç duyduklarını belirten Pfennings, "Mevcut oyuncu bütçemiz olan 2.7 milyon Euro ile küme düşme riski taşıyoruz. Ilıcalı'nın yatırımıyla, daha fazla oyuncu ile rahatlayabiliriz" dedi.