Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın hisselerini aldığı Fortuna Sittard, sezona kötü başlamış ve ilk 10 hafta galip gelememişti. Teknik adam değişikliğinin ardından çıkışa geçen ve yardımcı antrenör dönemin son 10 haftada 7 kez kazanan Fortuna Sittard 25 puanla 11.sıraya kadar yükseldi.

Fortuna Sittard 20.hafta maçında Venlo'yu evinde 3-2 yendi. Gençlerbirliği takımından transfer edilen Seuntjens maçta bir gol kaydederken Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde takımın son durumundan memnun olduğunu ifade etmişti







