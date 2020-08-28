Fortuna Sittard Miha Zajc için Fenerbahçe ile görüşmelere başladı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ortak olduğu Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard, Fenerbahçe'de forma giyen Miha Zajc'a talip oldu. TRT Spor'un haberine göre, transfer çalışmalarını sürdüren Fortuna Sittard, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularından Miha Zajc'ı istedi.

Ali Koç yönetiminin, sarı-lacivertli takımda teknik direktör Erol Bulut'un kadroda düşünmediği 26 yaşındaki Sloven futbolcu Miha Zajc'ın transferine izin verebileceği belirtildi.

Fenerbahçe'de takımdan gönderilmesi beklenen Miha Zajc'ın önümüzdeki hafta durumunun netleşmesi bekleniyor. Miha Zajc, kariyeri boyunca 240 müsabakada rol alırken 39 gol 39 asistle oynamıştı.







