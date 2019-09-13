DÜSSELDORF – WOLFSBURG

BUNDESLIGA’DA HAFTANIN AÇILIŞ MAÇINA MİSLİ.COM’DA CANLI OYNA!

Lige iyi bir başlangıç yapan Wolfsburg, son 3 maçında 1 galibiyet alan Düsseldorf’a konuk oluyor. Kayıplarını telafi etmek açısından Wolfsburg’u zorlaması beklenen Düsseldorf'ta Morales, Hoffmann ve Ampomah gibi eksiklerin olması formda olan Wolfsburg’a karşı onları zorlayacak gibi. Heyecan dolu mücadeleyi Misli.com’dan canlı izleyebileceksiniz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• Fortuna Düsseldorf’un son 10 maçında hem karşılıklı goller oldu hem de tüm karşılaşmalar 2,5 gol üstü bitti.

• Wolfsburg ile Fortuna Düsseldorf arasında oynanan 8 maçta Wolfsburg hiç kaybetmedi. 5 Galibiyet – 3 Beraberlik

• Fortuna Düsseldorf’un son 9 maçının 8’i 3,5 gol üstü skorla bitti.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Misli.com üyeleri 2.00 oranı ile Wolfsburg kazanır ve 1.50 oranıyla 2,5 üst seçeneklerini kuponlarında yer veriyorlar.

• Maçın başlama düdüğü ile birlikte “Sıradaki Gol” “Ev sahibi – Deplasman gol Alt/Üst” bahisleri de oynanabilecek bahisler arasında.

BUNDESLIGA UZMANI FATİH DEMİRELİ NE DİYOR?

Wolfsburg geçen sezonki çıkışını devam ettiriyor, 3 haftanın sonunda mağlup olmadı henüz. Düsseldorf da iyi başladı ama geçtiğimiz hafta Frankfurt'a 3-1 yenilerek ilk mağlubiyetini almış oldu. Telafi için Wolfsburg müsait bir rakip gibi görünmüyor. Taraf bahsinden çok gole yönelik bahis yapmaktan yanayım ve ‘2,5 gol üstü’nü öneriyorum.

Bu maça Misli.com'da bahis yapmak için tıklayınız.