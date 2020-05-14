Corona virüsü salgını nedeniyle ara veren Bundesliga, bu hafta sonu geri dönüyor. Haftanın önemli maçlarından birisi Fortuna Düsseldorf ile Paderborn arasında oynanacak. Milli futbolcularımız Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın formasını giydiği Fortuna, 22 puanla 16. sırada yer alıyor. Konuk ekip ise 16 puanla son sırada bulunuyor.

Ev sahibi Fortuna, alacağı galibiyetle üst sıralar arasında puan farkını eritmeyi planlıyor. Paderborn ise deplasmandan puanla ayrılıp bir nebze de olsa nefes almanın peşinde olacak.

İki takım arasında oynanan ilk maç Paderborn'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona ermişti.

Fortuna Düsseldorf - Paderborn maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

16 Mayıs Cumartesi günü Esprit Arena'da oynanacak mücadele TSİ 16.30'da başlayacak. Türkiye'de yayıncısı bulunmayan mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Futbolcular sahada birçok yeni kurala uymak zorunda

Almanya'da ligin başlaması seyircisiz oynanma şartı ve ciddi önlemlerin alınmasıyla kabul edildi. Bu önlemlerin en başında her karşılaşmadan bir gün önce takımların ve teknik ekiplerin koronavirüs testine tabi tutulması var. Futbolcular sahada da birçok yeni kurala uymak zorunda. Örneğin, karşılaşma esnasında toplu fotoğraf çekimi, tebrik ve el sıkışma olmayacak, yedek kulübesinde bekleyen oyuncular sosyal mesafe kuralına uyarak oturacak, karşılaşmada 3 yerine 5 oyuncu değişikliğine gidilebilecek.

Stadyumlarda en fazla 300 kişi bulunabilecek. Sahada 22 oyuncu, 18 yedek oyuncu, 5 hakem, 4 top toplayıcı ve takımlardan 20 kişi yer alabilecek.