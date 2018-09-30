Fortnite’ın yeni Gölge Taşları geçici olarak devre dışı bırakıldı

Sezon 6’nın yeni özelliği olan tek kullanımlık eşya, oyuncuların tüm maç boyunca görünmez hale gelebileceği bir hataya neden oldu. Epic Games twitter hesabından sorunla ilgili duyuru yaptı:

Fortnite‘ın yeni eşyalarla ilgili sorunları bitmek bilmiyor. Sezon 5 sırasında, artık oyunun vazgeçilmezi olan Portallar hatalar nedeniyle kaldırılmıştı. Daha sonra gelen Oyun Alanı modunda da sorunlar baş gösterdi ve bazı değişiklikler gerektiriyordu. Güdümlü Füzeler de kaldırılıp düzelmesinin ardından artık geri döndü. Muhtemelen Sezon 6’ya özel Gölge Taşları‘nın oyuna geri dönmesi çok uzun sürmez.

Gölge Taşları, yeni sezonda Cadılar Bayramı temalı yeni kostümlerle “Karanlık Çöküyor” temasının bir parçası. Oyuncuların maçlar sırasında sırtlarında taşıyabildikleri sevimli evcil hayvanlar da sezonun en önemli yeniliklerinden.

Fortnite PS4 oyuncularının Xbox One ve Nintendo Switch oyuncularıyla platformlar arası oynamasına izin veren açık beta başladı. Şimdiye kadar sorunsuz çalışan özellik, Kasım ayında hesap birleştirme seçeneği ile gelişecek. (Psoyun.com)