13.03.2019 – Epic Games’in geliştirdiği ve tüm dünyadaki 200 milyondan fazla oyuncusuyla dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olmayı başaran Fortnite için V8.10 güncellemesi yayınlandı. Oyuna yeni eşyalar ve silahlar ekleyen güncellemenin en önemli değişikliklerinden biri ise oyunun konsol sürümlerindeki kullanıcı havuzlarının birleştirilmesi oldu.

Ulaşım İçin Benzersiz Bir Yöntem

Oyuncular Fortnite’ın her güncellemesi oyuna yeni ve şaşırtıcı bir eşyanın gelmesine alışkın olsalar da Vantuzlu Top adındaki yeni araç onlar için de bir sürpriz oldu. Camdan bir küre şeklindeki bu tek kişilik araç haritada hızlı bir şekilde ilerleme imkânı verirken önünde yer alan vantuzatar ile yüksek binalara tırmanmak ve ağaçlar arasında sallanarak gitmek mümkün.

Oyuna V7.40 güncellemesiyle eklenen Piyade Tüfeği’nin yaygın nadirlikteki modeli oyundan kaldırılırken, Ağır Taarruz Tüfeği’nin nadirlik dereceleri Yaygın/Sıradışı/Nadir olarak değiştirildi.

Ayrıca daha önce belirli bir kaynak karşılığında oyunculara çeşitli eşyalar veren otomatlar, artık ücretsiz olarak kullanılabilecek. Oyuncular otomatlardan bir eşya aldıklarında otomat yok olacak. Otomatların Yaygın ve Sıradışı dereceli olanları da oyundan çıkarıldı.

Konsol Oyuncu Havuzları Birleşti

Fortnite V8.10 güncellemesi oynanış konusunda da oldukça dikkat çekici değişikliklere imza attı. Çapraz Platform desteği sayesinde farklı platformlardaki oyunculara birlikte oynama şansı veren oyun, daha tutarlı eşleştirmeler yapmak ve oyuncuların oyundan aldıkları zevki artırmak için bazı değişiklikler yaptı. Buna göre Xbox ve PlayStation oyuncu havuzları birleştirildi. Benzer şekilde Nintendo Switch oyuncuları bundan sonra oyunun mobil sürümünü oynayan oyuncularla aynı havuzda yer alacaklar. Böylelikle farklı platformlardaki oyuncular oynanış bakımından için oyunun zorluk derecesi daha tutarlı olacak.

Bu değişiklik yalnızca çapraz platform seçeneğini etkinleştiren oyuncular için geçerli olacak. Platformlar arası oynamayı etkinleştirmeyen oyuncular kendi platformlarındaki oyuncularla oynayacaklar. Kreatif ve Oyun Alanı’nda ise farklı platformlardaki oyuncular bir arada oynayabilecekler.

Kaçış Modu Heyecanı Körüklüyor

Yeni güncellemenin oyuna eklediği bir diğer şey de Kaçış adlı bir Sınırlı Süreli Mod (SSM). Bu modda oyuncular haritadaki mücevherlerden birini diğer oyunculardan önce bularak haritada ortaya çıkacak 4 minibüsten birine yetişip mücevherle birlikte kaçmak.

Mücevher taşıyan oyuncular can ve zırh desteği kazanırken, hareket hızları %10 oranında düşecek. Ayrıca mücevher alan oyuncular 30 saniye boyunca haritada görünür olacak. Bu da heyecanı katlarken hayatta kalma mücadelesini biraz daha zorlaştıracak.



