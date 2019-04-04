Fortnite’ın Twitter hesabı hacklendi

Twitter hesabını hackleyen bilgisayar korsanları, oyuna gelen değişikliklerin değiştirilmesi için paylaşımlar yaptı. 7 milyonun üzerinde takipçisi olan hesap kısa bir süre için bilgisayar korsanlarının kontrolünde kaldı.

Değişikleri geri al!”

Daha sonra korsanların aslında hesabı direkt hacklemedikleri ortaya çıktı. Bilgisayar korsanları Epic Games’in espor departmanlarından birinde çalışan bir çalışanın TweetDeck hesabını hackledi. TweetDeck birden fazla Twitter hesabını tek bir noktadan kontrol etmenizi sağlayan bir sistem. Hacklenen çalışanın aynı zamanda Fortnite’ın da hesabına sahip olması nedeniyle korsanlar dolaylı yoldan oyunun hesabını hacklemiş oldu.

Eşya Mağazası’nda “feared” kodunu kullanın.”

Korsanların aslında oyuna veya hesaba zarar verme gibi bir niyeti yoktu. Sadece oyunda yapılan değişiklere ve bu değişikliklerden sonra oyunda meydana gelen bozulmalara tepkiliydiler. Hat da Fortnite ile adını yıldızlaştıran Ninja da Twitch yayını sırasında oyundaki sorunlar nedeniyle oyunu sinirlenip kapatmış ve başka bir oyuna geçmişti. (Playerbros)