Fortnite’ın Belalı Kovboy kostümü başına bela oldu

Belalı Kovboy kostümü, Fortnite’nin son sezonunda gelen iki yeni karakter kostümünden biri. Bu kostümler ücretli Savaş Bileti‘nin ilk kademesinde geliyor. Daha fazla XP topladığınızda, görevleri tamamlandığınızda Belalı Kovboy, siyah deri trençkot ve dikenli eldivenler de dahil olmak üzere daha ayrıntılı kıyafetler alıyor.

Twitter’da paylaşılan kısa videoda hayranlar da değişime dikkat çekerken, kostüm sosyal medyada oldukça eleştiri aldı. Belalı Kovboy’un göğüsleri, varsayılan boogie dansında böyle bir soruna neden olmuyor.

Epic Games sözcüsü yeni göğüs fiziğinin hata olduğunu belirterek: “Bu hata kasıtsız, utanç verici ve bu duruma izin vermemiz bizim için dikkatsizce.” dedi ve bu sorunu en kısa zamanda düzeltmek için çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

Bu ayrıntılı durumun, Fortnite‘ın yeni Sezon 6 güncellemesinde istemeden nasıl programlandığı sorulduğunda, sözcü daha fazla ayrıntı vermedi. (Psoyun.com)