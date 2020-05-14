Fortnite Xbox Series X ve PS5’e yeni oyun motoruyla gelecek

Epic Games yeni oyun motorları Unreal Engine 5’in tanıtımının ardından Fortnite Xbox Series X ve PS5‘te nasıl görünecek sorularına yanıt verdi.

Gelecek nesil konsollarda da karşımıza çıkacak olan Fortnite Unreal Engine 5 ile güçlendirilmiş bir biçimde karşımıza çıkacak. Geliştiriciler ”Şu anda özelliklerini açıklayamasak da yeni nesil konsollar daha güçlü performans ve görsel iyileştirmeler yapmamıza izin verecek” şeklinde konuştu.

Bunun yanı sıra Unreal Engine 5 ve Fortnite’ın geleceği hakkında da ipuçları veren geliştiriciler ”Lansmanda yeni konsollar için yayınladığımız Fortnite sürümü Unreal Engine 4 ile inşa edilecek, Fortnite’ı 2021 yılının ortalarında Unreal Engine 5’e taşıyacağız” ifadelerini kullandılar.

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