Fortnite World Cup heyecanı eleme maçlarıyla başlıyor

Dünyanın her yerinden 250 milyonu aşkın oyuncusuyla küresel bir fenomen haline gelen Fortnite’ın toplamda 40 milyon dolar ödül havuzlu turnuvası Fortnite World Cup için geri sayım başlıyor. 13 Nisan günü başlayacak on haftalık eleme maratonu sonunda en iyi 100 Tekli oyuncusu ve en iyi 50 İkili takımı 26-28 Temmuz’da New York’ta düzenlenecek Fortnite World Cup’a katılmaya hak kazanacak.

En iyiler çarpışacak

10 hafta boyunca sürecek ve dünyanın her yerindeki Fortnite oyuncularının katılımına açık olacak eleme aşaması iki bölümden meydana geliyor. Cumartesi günleri düzenlenecek Çevrimiçi Açık Eleme Yarı Finalleri’nde, oyuncular belirlenen üç saatlik süre boyunca katılacakları maçlarda Azmin Zaferine ulaşmak için mücadelece edecek ve başarılarına göre puan toplayacaklar. Toplamda 10 maça katılma imkânı olan oyunculardan en başarılı ilk 3000 kişi her hafta Pazar günü düzenlenecek Çevrimiçi Açık Eleme Finalleri’ne katılma hakkı kazanacak.

Elemeler boyunca kullanılacak puanlama sistemine göre; Azmin Zaferi: 10 puan; 2’ncilik ~ 5’incilik: 7 puan, 6’ncılık ~ 15’incilik: 5 puan; 16’ncılık ~ 25’incilik ise 3 puan kazandıracak. Ayrıca her avlama da 1 puan değerinde. Yarı final maçları Avrupa bölgesindeki oyuncular için Türkiye saatiyle 18.00 – 21.00 arasında oynanacak.

Her hafta 1 Milyon Dolar

Cumartesi günleri düzenlenecek yarı finallerde en iyi dereceyi elde eden ilk 3000 oyuncu, Pazar günleri gerçekleştirilecek haftalık finallerde, temmuz ayında New York’ta düzenlenecek 30 milyon dolar ödül havuzlu Fortnite World Cup’a katılma mücadelesi verecek. Üstelik 10 hafta boyunca haftalık 1 milyon dolarlık ödül havuzundan da pay alma şansı yakalayacak.

Bu maçlar da yine Türkiye saati ile 18.00 – 21.00 arasında oynanacak ve benzer şekilde her oyuncunun en fazla 10 maça katılma hakkı olacak. Oyuncular, haftalık yarı final maçlarından farklı olarak bu maçlarda başarılarına göre çeşitli para ödüllerinin de sahibi olacaklar. Buna göre her sunucu bölgesinin haftalık Tekli eleme birincileri 5.000 dolar, ikincileri 4.000 dolar ve üçüncüleri 3.000 dolar ödül kazanacaklar. Kademe kademe azalan para ödülü 1500’üncü oyuncu için 100 dolar olacak.