Fortnite v8.20 Yerden Yüksek SSM ve yeni eşyalarla geldi

Epic bugün ek notlarında rekabetçi oyun modlarında başlayan “sağlıksız bir agresif oyun seviyesi”ni düzelterek diğer uygulanabilir stratejilere yöneldi. Böylece artık rakibinizi avladığınızda 50 can (veya canınızın durumuna bağlı olarak kalkan) kazanacaksınız. Avladığınız oyunculardan 50/50/50 yapı malzemesi düşecek. Malzeme sınırı 500/500/500 olacak ve toplama hızı %40 arttırılacak.

İşte Fortnite v8.20 güncellemesinden önemli notlar:

Fortnite Battle Royale

Yerden Yüksek – Sınırlı Süreli Mod

Fortnite Battle Royale’in heyecan dolu yeni sınırlı süreli modunda haritanın zemininden lavlar yükselecek. Adaya atladıktan sonra etraftaki ganimetlerle malzemeleri toplamaya çalışarak ve yüksek yerlere ulaşan ilk oyuncu olmalısınız. Ayaklara dikkat! Yani bu yepyeni ve çekişmeli SSM’de herkesten yüksekte ayakta kalan son kişi olmak için mücadele edeceksiniz.

Yerden yüksek modunda lava dokunmak canınızı azaltacak ve sizi havaya zıplatacak. Lavın üzerine yapı inşa edebileceksiniz ve malzeme harcamalarını telafi etmek için oyuncular her saniye azar azar malzeme kazanacak.

Zehirli Ok Tuzağı





Zehirli Ok Tuzağı Fortnite’ın sıradışı nadirlikteki, duvara, zemine ve tavana yerleştirilebilen yeni eşyası. Yer ganimetlerinden bulunabilen tuzak en fazla üç kare uzaklıktan tetiklenebiliyor. Yatayda 3 kare uzaklığa, dikeyde dört kare uzaklığa Zehirli Ok fırlatıyor. Oklar kalkana etki etmediği için vurulan hedeflerin canları 10’ar 10’ar zaman içinde azalıyor. İsabet ettiğinde 7 saniye boyunca toplam 8 kere hasar veriyor. Yani tuzak toplamda 80 hasar veriyor.

Yeni Toplanan Eşyalar

Fortnite adasının nimetlerinden yararlanarak bu üçlüyü elde ettiğinizde sağlık, kalkan ve hız bonusları elde edebileceksiniz. Tropik bölgelerde bulunan Muz, kullanıldığında anında 5 can dolduruyor. Hindistan cevizi Tropik bölgelerde ve çöl bölgesinde bulunuyor. Palmiye ağaçlarına hasar verildiğinde düşen meyvemiz kullanıldığında kısa bir süre içinde 5’er 5’er can veriyor ve eğer oyuncunun canı tamamen doluysa kalkanını yenilemeye başlıyor. Ve son olarak çöl bölgesinde bulunabilen Biber tüketildiğinde anında 5 can veriyor, ayrıca oyuncunun hareket hızını 10 saniyeliğine %20 arttırıyor.

Kreatif

Fortnite’ın Kreatif moduna gelen en büyük değişiklik Yaratık Çıkma Yeri ve Atış Poligonu. Yaratık Çıkma Yeri’nde adanızda tek seferde 20 canavar birden çıkarabilir ve normal zebaniden büyük vahşiye kadar değişen 6 farklı canavar türü içinden seçim yapabilirsiniz. Ayrıca aynı anda ortaya çıkacak canavar sayısını 1-20 arası belirleyebilirsiniz. Her adada en fazla 32 canavar çıkma yeri bulunabilecek ve bazı ayarlar kullanarak gerçek bir yaratık saldırısı oluşturabileceksiniz.

Atış Poligonuyla farklı oyunlar hazırlama imkanı sunan 14 farklı atış hedefini 12 değişik şekilde ayarlayabilirsiniz. Hedefler hareketsiz olabilir veya bir yol üzerinde hareket edebilir. Ayrıca önlem olarak hareketli hedeflerden en fazla 200 tane koyulabilir. Puan tablosu türü olan Toplam Puan tablosunu Atış Poligonu oyunları için kullanabilirsiniz. Hedefler devrildiğinde alınacak puanı -20 ila +20 puan arasında belirleyebilirsiniz. Ayrıca çeşitli puanlama ayarları koyarak klasik poligon çalışmasını Fortnite dokunuşuyla eğlenceli bir oyuna dönüştürebilirsiniz.

Dünyayı Kurtar

Korsanlarrr! Görev Serisi

Korsanlarrr! Etkinliği Görevleri Fortnite’ın Dünyayı Kurtar moduna geldi. Görev serisini bitirerek, etkinlik temalı ödülleri kapabilirsiniz. Kazanabileceğiniz ödüller: Karakalpli Karasakal Blake, Korsan Emaneti Kılıcı ve Jack’in İntikamı Tabancası.

Korsan varsa hazine de vardır. Tıpkı Fortnite 8. Sezon mottosu gibi: X Nerede Hazine Orada! Oyuncular her bölgede bir kez olmak üzere sandıkları ve kasaları açarak hazinenin yerini gösteren haritayı bulabilirler.

Ayrıca Korsan Lama artık oyunda. Lamalar; korsan kahramanlar, Buharbilim silah şemaları ve Borda Topu tuzak şemalarını içerebiliyor. Lamaların bedeli 500 Bahar Bileti.

Son olarak Beta Fırtına: İkmal de Fortnite Dünyayı Kurtar modunda. Haritayı hızla dolaşıp ve nesneleri parçalayarak listenizdeki tüm eşyaları toplayın. Beta Fırtına’da güvenli bölge uzun süre sabit kalmıyor ve harita çevresinde yer değiştiriyor. (Psoyun.com)