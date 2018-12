Fortnite nasıl oynanır, Fortnite nedir? Fortnite android - iphone nasıl indirilir? İşte dünyada zirveye yükselen bu oyun hakkında bilinmeyen tüm detaylar bu makalede. Oyun severlerin son dönemde en çok oynanan oyunların başında Fortnite geliyor. Ünlü spor adamları da Fortnite oynamaya başlayınca oyun daha da popüler hale geldi. İşte fortnite hakkında bilinmeyenler merak edilenler bu sayfada...

Fortnite nedir?

Bu satırları okuyan birçok kişinin sandığının aksine Fortnite aslında bir battle royale (BR) oyunu değil. 25 Temmuz 2017 tarihinde PC, PS4 ve Xbox One için satışa sunulan Fortnite, oyuncuların dört kişiye kadar takım kurup sayısız görev yaptığı bir oyun. İçerik açısından oldukça zengin olan ve kabaca "Left 4 Dead ile Minecraft karışımı" olarak tanımlanabilecek Fortnite’ın temelini oluşturan PvE (Save the World) kısmı halen yapım aşamasında ve tamamlandığında ücretsiz olarak oynanabilecek. Oyunu bugün geldiği noktaya getiren BR moduysa Eylül ayında çıkış yaptı ve inanılmaz bir hızla gelişiyor, zenginleşiyor, büyüyor. Lafı daha fazla uzatmadan başlıklar halinde Fortnite nasıl bir oyun, anlatmaya başlayayım.

Yukarıda dediğim gibi, kolayca anlaşılması için "Left 4 Dead ile Minecraft karışımı" şeklinde tanımlayabilirim oyunu. İster tek başınıza, ister dört arkadaş bir araya gelip oynayabileceğiniz Save the World’de düşmanımız zombi benzeri yaratıklar. Oyundaki amacımızsa her görevde rastgele oluşturulan haritalarda hem kaynak toplamak, hem görevin gerektirdiği yapıyı inşa etmek, hem de düşman dalgalarını püskürtmek. Fortnite’ı sadece BR moduyla tanıyanların hayal bile edemeyeceği kadar zengin bir içeriğe sahip olan Save the World, bir yandan da BR’ye önümüzdeki dönemde gelecek olan içeriklerin habercisi aslında. BR çıkmadan önce oyunun ilk ayında 1 milyon satış barajını geçtiğini de belirteyim ki Save the World’ün nasıl oynanası ve alınası bir değer olduğunu daha kolay anlayıverin.

Çıkışıyla beraber oyunculara rengarenk bir içerik sunan Fortnite BR için ilerleyen aylarda "Battle Pass" denen bir sistem hazırlandı. Oyunun ikinci sezonu olarak lanse edilen dönemde yaklaşık 10$’a satışa sunulan Battle Pass ile oyuna -tamamı kozmetik olmak üzere- karakterler, emote’lar, danslar ve daha birçok eşya eklendi. Bunların küçük bir kısmına direkt erişilebilirken büyük bir kısmıysa günlük görevleri yaparak kazanılan yıldızlarla açılıyor. Ha paraya kıyarım derseniz de sağlam bir meblağ ödeyerek tüm içeriğe ilk günden sahip olabilirsiniz. Henüz yayımlanan üçüncü sezon Battle Pass’iyse öncekine göre çok daha fazla içeriğe sahip ve bu sezonun en büyük ödülü John Wick’in kopyası sayılabilecek bir karakter.

Fortnite’ın yapımcısı Epic Games, belki de tüm oyun firmalarına örnek olması gereken bir politika izliyor. Oyunu büyük bir şeffaflıkla geliştiren yapımcılar hemen hemen her konuda oyuncuların fikirlerini alarak ilerleme sağlıyorlar. Güncellemeler sonrası oluşan hataları da kısa sürede ortadan kaldıran Epic Games, oyuna ve oynanışa sürekli yenilikler getiriyor. Üçüncü sezonun başlaması ve 3.0.0 güncellemesinin yayımlanmasıyla beraber BR modunun silah yelpazesine "Hand Cannon" eklenirken, inşaat konusunda da önemli geliştirmeler yapıldı. Yeni "Turbo Building" özelliği sayesinde artık inşaat sırasında her bir parça için mouse’a tek tek tıklamak yerine basılı tutmak yeterli oluyor. "Auto Change Materials" ise inşaat sırasında kullanılan odun, tuğla ve metal kaynaklarından biri bittiğinde mevcut diğer kaynaklara otomatik geçiş sağlıyor ki bu sayede panik halindeki inşaat girişimlerinde oluşan tıkanmalar ortadan kalkıyor. Save the World tarafındaysa oyuna Hoverboard eklendi ki bunun ilerleyen dönemde BR’ye gelme ihtimali heyecan verici. Bu arada oyunun konsol sürümlerinin frame-rate değerinin de 60’a çekilmesi bir diğer önemli gelişme. Son olarak benim gibi renk körlerine şu müjdeyi vereyim ki oyuna renk körü modu getirildi!

Fortnite 7. sezon...

Gizemli buz dağının adaya çarpmasıyla, 7. Sezon başladı! Kış mevsimi Fortnite haritasına keşfedilecek bir sürü yenilik getirdi. Yeni Çelik Halatlar ile yüksek yerlere kolayca inip çıkabileceksin. Soğuktan ürpermek, heyecandan tir tir titremek isteyenleri, yeni Puslu Pist konumunda ve Keşif karakollarında bulunan yepyeni Fırtınakanat uçakları bekliyor! Unutma, gökler senin! Gezilecek bir sürü yer, açığa çıkarılacak bir sürü sır var. O yüzden sakın donup kalma!

Yeni bir sezon ayrıca yepyeni bir Savaş Bileti demek. 100’den fazla yeni ve özel ödül açılmayı bekliyor. Üstelik fiyatı hâlâ 950 V-Papel. Bu sezon Savaş Bileti’ni alır almaz, seviye atladıkça yeni tarzlarını açabileceğin Kutup Dağcısı ve Karakulak adlı ilerlemeli kıyafetlere sahip olacaksın.

Ayrıca yeni bir kozmetik içerik çeşidi ekledik: Kaplamalar! Kaplamalar sayesinde silahlarına ve araçlarına yeni görünümler verip en sevdiğin kıyafetlerinle uyumlu hale getirebilirsin. Savaş Bileti sahipleri aynı zamanda, Senin Alanın modundaki özel adalarına erken erişim hakkı kazanacaklar. Bu adaya arkadaşlarınla girip rüyalarındaki Fortnite’ı inşa edebilirsin.

Epic Games Ekibi bu kış küçük bir tatile çıkacak, dolayısıyla 7. Sezon iki hafta uzatılarak 28 Şubat tarihinde sona erecek. Verdiğimiz bu ara esnasında, yeni güncellemeler gelerek oyuna yeni eşyalar ve görevler ekleyecek. Ayrıca, yılbaşından hemen önce yeni sürprizlerle karşılaşabilirsin!

Android cihazımda Fortnite’ı nasıl oynayabilirim?

Android Betası’na kaydolmak için Android cihazından Fortnite.com adresine gir. Samsung Galaxy cihazlarına sahip oyuncular hemen oyuna dalabilirler. Önümüzdeki günlerde de diğer uyumlu Android cihazlar için gruplar halinde erişim sağlamaya başlayacağız.

Mobilde Fortnite ile hangi Android cihazlar uyumlu?

Android Betası öncelikle şu cihazlarda çalışacak:

Samsung Galaxy: S7 / S7 Edge, S8 / S8+, S9 / S9+, Note 8, Note 9, Tab S3, Tab S4

Google: Pixel / Pixel XL, Pixel 2 / Pixel 2 XL

Asus: ROG Phone, Zenfone 4 Pro, 5Z, V

Essential: PH-1

Huawei: Honor 10, Honor Play, Mate 10 / Pro, Mate RS, Nova 3, P20 / Pro, V10

LG: G5, G6, G7 ThinQ, V20, V30 / V30+

Nokia: 8

OnePlus: 5 / 5T, 6

Razer: Phone / Phone 2

Xiaomi: Blackshark, Mi 5 / 5S / 5S Plus, 6 / 6 Plus, Mi 8 / 8 Explorer, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi Note 2

ZTE: Axon 7 / 7s, Axon M, Nubia / Z17 / Z17s, Nubia Z11

HTC: 10, U Ultra, U11/ U11+, U12+

Lenovo: Moto Z/Z Droid, Moto Z2 Force

Sony: Xperia XZ/Premium, Xzs, XZ1/Compact, XZ2/Premium/Compact, XZ3

Telefonun bu listede yoksa bile aşağıdaki özelliklere sahipse oyunu çalıştırabilir:

SO: Recomendamos Android 64 bits, 8.0 (ou superior)

RAM: 3GB veya üzeri

GPU: Adreno 530 veya üzeri, Mali-G71 MP20, Mali-G72 MP12 veya üzeri

IOS ( İphone ) cihazımda Fortnite’ı nasıl oynayabilirim?

Hemen indirmek ve oynamak için burayı ziyaret et.

Fortnite’ın uyumlu olduğu iOS cihazlar

iPhone

SE

6S

6S Plus

7

7 Plus

8

8 Plus

X

Fortnite Battle Royale ücretli mi?

Hayır ücretli değil oyun içerisinde bulunan bazı paketler ücretli oyunu ücretsiz olarak indirip oynayabilirsiniz.