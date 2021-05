Fortnite, iOS’a geri dönüyor

Fortnite, Nvidia GeForce Now ile Ekim ayında iOS’a geri dönebilir. Oyun içi alım sistemi yüzünden Epic Games ve Apple arasında çıkan anlaşmazlık sonucu Apple Store’dan kaldırılan Fortnite, yakın zamanda iOS’a geri gelebilir. Ancak bu geri dönüş oyunun direkt olarak mağazada yer alması şeklinde olmayacak. Epic Games ve Nvidia GeForce Now ortaklığıyla birlikte Fortnite’ın GeForce Now içerisinde dolaylı olarak Apple Store’da yer alması bekleniyor.

Nvidia’nın Ürün Yönetim Başkanı Aashish Patel, Epic Games ve Nvidia’nın fortnite’ı GeForce Now servis sistemiyle iOS’a koymak için çalıştığını söyledi. Patel, bir aksilik çıkmadığı takdirde oyuna Ekim ayı gibi GeForce Now üzerinden ulaşılabileceğini söyledi.

Apple’ın Fortnite’ı App Store’dan kaldırmasının üstünden neredeyse yarım seneden fazla bir süre geçti. Epic Games’in V-bucks almak için oyuncuları kendi sistemine çekmesi ve bunun sonucunda da oyuncuların App Store üstünden alım yapmamasıyla Apple oyunu uygulama mağazasından kaldırmıştı. Epic Games ise Apple’ın oyununu mağazadan kaldırmasının ardından bir dava açtı.