Fortnite için yeni bir kostüm sızdırıldı

Geçtiğimiz aylarda yapılan Epic Games’in yaptığı anlaşmalar genelde spor dalları üzerine oldu. Oyunda tanıtılan tüm kostümler arasında, diğer tüm görünümlerin kendine özgü özellikleri ve yetenekleri bulunuyor.

Fortnite kodları arasında gizlenen bu kostümün, müzikal ifadeler kullanıldığında tetiklenen bir ışıklandırma efekti bulunuyor. Bu kostümün nasıl görüneceği veya ışıklandırma efektinin nasıl çalışacağı henüz bilinmiyor olsa da, tahmin edilenden çok daha iyi bir halde çıkış yapacaktır.

Oyuncular, Marshmello'nun oyunda zaten bir kostümü bulunduğu için bu yeni kostümün, ışık efektleri veya kostüm değişikliği gibi değişiklikleri içerebilecek bir ek olabileceğini düşünüyorlar.