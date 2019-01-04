Fortnite 7.10 İçerik Güncellemesi 2 ile gelen yenilikler

Epic Games sürüm 7.00 ile Fortnite’ın 7. sezonuna start vermişti. Bu süreçte geçtiğimiz ay 7.10 güncellemesini sunan firma, daha sonra içerik güncellemeleri ile bu sürümü beslemişti.

Epic Games şimdi de Fortnite 7.10 İçerik Güncellemesi 2 ile karşımıza çıkıyor. İçerik Güncellemesi 2 ile maalesef ki fazla bir yenilik sisteme gelmiyor. Adında da anlaşılacağı gibi bu güncelleme ile oyundaki içeriklere ilaveler yapılıyor.

Silahlar ve eşyalar

Kasetçalar

• Çalıştırdığınızda büyük bir alandaki yapılara hasar verecek şiddette müzik çalmaya başlar.

• Kasetçalar’ın menzili içindeki yeni inşa edilmiş yapılar her müzik darbesiyle yıkılır.

• Kasetçalar’ı etkisiz hale getirmek için ona ateş edin.

• Kara Tren Taarruz Tüfeği ve Işın Ağacı Kılıcı oyuna eklendi.

Hazır yapılar

8 Buzdan Şato Hazır Yapısı

Hem karlı hem de karsız öğeler içeren 5 Buzdan Şato galerisi

Görevler

Haftalık Fortnite Soğukları Mücadelesi Görevleri

• Fortnite Soğukları etkinliği sırasında Fortnite Soğukları bölgesine her hafta yeni bir haftalık görev gelecek.

• Bu bölgelerde çeşitli düzenleyicilerle oyuncu yeteneklerinin sınırlarını zorlayacak, özel olarak oluşturulmuş görevler bulunacak.

• 1. Haftalık Fortnite Soğukları Görevi: Sessizce Sıvış

Kara veya buza basan oyuncular kayacak. İnşa ederek bu durumu lehinize çevirin!

1. Haftalık Fortnite Soğukları amaç ödülleri arasında şunlar var:

Görev Sancağı 1

Işın Ağacı Kılıcı

Kar Tanesi Biletleri

Güncelleme ile ayrıca oyundaki bilinen sorunlar da düzeltiliyor. PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve mobil için yayınlanan bu güncellemeyi yüklemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.