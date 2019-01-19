Fortnite 500 bin dolar ödüllü “Secret Skirmish” turnuvasını duyurdu

Epic Games çok konuşulacak bir turnuvaya daha imza atıyor. 500 bin dolar ödül havuzlu Secret Skirmish turnuvasının duyurusu yapıldı.

Epic Games’in resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre sadece özel davetiyesi olan oyuncuların katılabileceği ve 500 bin dolar ödül havuzu bulunan “Secret Skirmish” turnuvası 14-15 Şubat tarihleri arasında yapılacak. 2019’un açılış turnuvası olarak adlandırılan turnuvada sıralamada en üst sıralarda yer alan özel oyuncular davet edilecek.

Etkinliğin yapılacağı yer ise “aşırı gizli bir test merkezi” denilerek açıklanmadı. Yaptığı etkinliklerle oyuncuları şaşırtmayı başaran Epic Games, yeni turnuvasının yapılacağı yer ile de bizi şaşırtmaya hazırlanıyor. Epic, cevap almak isteyecek oyuncular için etkinliğin her bir maçının canlı olarak yayımlanacağını ve herkesin izleyebileceğini de açıklamayı unutmadı. Bu etkinlikte önceki turnuvalardan farklı bir şeyleri de görebileceğimizin altını çizen Epic Games, turnuva yerinin yanında etkinliği ile de şaşırtmaya hazırlanıyor. Ayrıca turnuva hakkında yeni bilgiler de yakın bir zamanda ortaya çıkacak.

Bu etkinlikle beraber canlı yayın ekiplerini de Fortnite Dünya Kupası’na hazırladıklarını belirten Epic Games, Dünya Kupası ile ilgili detayları da önümüzdeki dönemlerde yavaş yavaş açıklayacak. (Playerbros)