Fortnite 350 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. Epic Games bu başarıyı özel etkinlikler ile kutlayacak.

Epic Games cephesinden gelen açıklamalara göre battle royale türünün popüler oyunlarından Fortnite dünya çapında tamı tamına 350 milyon kayıtlı oyuncuya ulaşmayı başardı. Oyun içerisinde harcanan zamanı da resmi Twitter hesabı üzerinden açıklayan Epic Games’in verilerine göre oyuncular yalnızca Nisan ayı içerisinde Fortnite’ta tam 3.2 milyar saat harcadılar.

Epic Games oyunun bu önemli başarısını oyuncular ile birlikte bir dizi etkinlikle kutlayacak. Party Royale Premiere adlı canlı etkinlik 8 Mayıs tarihinde Dillon Francis, Steve Aoki ve Deadmau5 gibi ünlü isimlerin katılımları ile gerçekleşecek. Düzenlenecek partide canlı şovların yanı sıra kullanıcıların katılabileceği farklı etkinlikler de yer alacak.



