Formula pistinde 'Devrim19 FNSS' rüzgarı esecek

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ/METU) Makine ve İnovasyon Topluluğu öğrencilerinden oluşan METU Formula Racing takımı, yarış aracı Devrim19 FNSS ile Almanya ve Çekya'daki uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecek.

METU Formula Racing Takımı, Türkiye'nin lider zırhlı kara aracı üreticilerinden FNSS Savunma Sistemleri AŞ'nin ana sponsorluğunda geliştirdiği aracı tamamladı.

Devrim19 FNSS, FNSS'in Gölbaşı tesislerinde düzenlenen etkinlikte, savunma sanayisinde üretilen dev zırhlıların test edildiği alanda performansından örnekler sergiledi.

ODTÜ’lü öğrenciler, 200 kilometrelik test sürüşü ile geliştirdikleri Devrim19 FNSS ile 5-11 Ağustos'ta, Almanya Hockenheimring pistinde düzenlenecek Formula Student Germany yarışına katılacak.11 farklı bölümden 50 öğrencinin birlikte çalıştığı takım, Almanya yarışından hemen sonra, 12-18 Ağustos'ta, Çekya Autodrom Most pistindeki Formula Student Czech Republic yarışına da katılarak Türkiye'yi temsil edecek.

Motor sporu merakı buluşturdu

Takımın Teknik Kaptanı Utku Can Tuğutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıl önce motor sporlarına meraklı bir mühendis grubu olarak yola çıktıklarını söyledi.

Tuğutlu, ilk olarak aracın kağıt üzerindeki tasarımıyla İngiltere'de bir yarışmaya katıldıklarını ve mühendislik tasarımında "En İyi Tasarım" ödülü aldıklarını ifade ederek, bunun güvenlerini artırdığını, takımlarını geliştirdiklerini ve sponsor desteğiyle geçen yıl İtalya'da aracı üreterek yarıştıklarını belirtti.

İtalya'daki yarışmada ilk sene takımları içerisinde birinci olduklarını dile getiren Tuğutlu, "İngiltere ve İtalya'dan ödülle döndük. Bu sene de aracımızı geliştirip, eksiklerinin üzerine koyarak Almanya ve Çekya'da Devrim19 FNSS aracımızla mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Yarışmanın motor sporları gibi dursa da mühendislik odaklı bir yarışma olduğuna işaret eden Tuğutlu, hızlanma, viraj kabiliyeti, dayanıklılık gibi kriterlerde aracın kabiliyetlerinin ölçüldüğünü söyledi. Tuğutlu, "Bu kabiliyetleri sağlayabilecek, yarışma kurallarına uygun bir araç yaptık." dedi.

Tuğutlu, takımın hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, öğrenmek ve kendimizi geliştirmek. Bu yarışma, rekabet ortamından çok insanların mühendisliğini geliştirmesine yönelik bir ortam. Yarışmada 150 üniversite oluyor. Yarışa, 50 üniversitenin yer aldığı içten yanmalı araç kategorisinde katılıyoruz. Kendimizi hem onların yaptığı mühendislikle kıyaslıyoruz hem de diğer takımlarla bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Yarışmaya uzun süredir katılan takımlar var. Biz daha 'bebek takım' sayılırız. Önümüzdeki senelerde daha iddialı, ilk 5'e girecek bir araba yapma hedefimiz var, emin adımlarla ilerliyoruz."

"Gururla destekliyoruz"

FNSS Pazarlama ve Programlar Grup Başkanı Aybars Küçük de öğrencilerin "muhteşem bir ürün" ortaya koyduklarını söyledi.

Sosyal sorumluluk kapsamında şirket olarak çeşitli projelere destek verdiklerini anlatan Küçük, teknolojik konuları da öncelikli olarak ele aldıklarını ifade etti. Küçük, söz konusu projeyi 2 yıldır büyük bir istek ve gururla desteklediklerini anlattı.

ODTÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Gaye Teksöz ise öğrencilerle gurur duyduklarını ve üniversitenin imkanları doğrultusunda desteklemeye çalıştıklarını dile getirdi.

En iyilere ismini yazdırdı

METU Formula Racing Takımı, Temmuz 2017'de İngiltere Silverstone pistinde, tasarladıkları içten yanmalı Devrim17F aracı ile katıldıkları Formula Student yarışında "En İyi Yeni Katılan Takım" olmayı başardı.

ODTÜ öğrencilerinden oluşan 30 kişilik gönüllü ekiple Devrim17F'yi geliştirerek, Devrim18H aracı ile Temmuz 2018’de İtalya’da düzenlenen Formula ATA Italy yarışmasına Class 1 kategorisinden katılan METU Formula Racing, bu kategoride de "En İyi Yeni Katılan Takım" seçildi.