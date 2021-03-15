Formula 1'de üç gün süren sezon öncesi testler tamamlandı. Bahreyn'de yapılan testlerin son aşaması Pazar öğleden sonraki 4 saatlik seans ile sona erdi.

Sürücülerin genel olarak sıralama simülasyonu olarak kullandığı seansın lideri Max Verstappen oldu.

Red Bull pilotu, 1 dakika 28 saniyelik derecesiyle günü birinci sırada tamamladı. Alpha Tauri pilotu Yuki Tsunoda ise ikinci sırada yer aldı.

Japon pilot yumuşak lastikleri tercih etse de tur zamanlarıyla bir hayli beğeni topladı. Günü üçüncü tamamlayan pilot ise Carlos Sainz oldu

Formula 1'de 2021 takviminin açılış yarışı olan Sakhir Grand Prix'i 28 Mart'ta koşulacak.

TRT Spor