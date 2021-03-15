MENÜ

Formula 1'in testlerinde Max Verstappen rüzgarı

Formula 1 Bahreyn'deki sezon öncesi testlerde üçüncü gün tamamlandı. Red Bul pilotu Max Verstappen günün en hızlı ismi oldu.

15 Mart 2021, Pazartesi 12:07 Son Güncelleme:
- A +
Formula 1'in testlerinde Max Verstappen rüzgarı

Formula 1'de üç gün süren sezon öncesi testler tamamlandı. Bahreyn'de yapılan testlerin son aşaması Pazar öğleden sonraki 4 saatlik seans ile sona erdi.

Sürücülerin genel olarak sıralama simülasyonu olarak kullandığı seansın lideri Max Verstappen oldu.

Red Bull pilotu, 1 dakika 28 saniyelik derecesiyle günü birinci sırada tamamladı. Alpha Tauri pilotu Yuki Tsunoda ise ikinci sırada yer aldı.

Japon pilot yumuşak lastikleri tercih etse de tur zamanlarıyla bir hayli beğeni topladı. Günü üçüncü tamamlayan pilot ise Carlos Sainz oldu

Formula 1'de 2021 takviminin açılış yarışı olan Sakhir Grand Prix'i 28 Mart'ta koşulacak.

TRT Spor

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...